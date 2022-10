AVIS AUX MÉDIAS - Conférence sur les politiques d'immigration au Canada et ailleurs dans le monde : annonce





À l'occasion de sa conférence annuelle, l'Institut d'études canadiennes de McGill fera une annonce au sujet de grandes discussions sur des enjeux d'importance pour le Canada

MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'immigration a toujours été un élément clé de la vie économique et sociale canadienne, et dans un monde en pleine mutation, il est plus pertinent que jamais de se pencher sur les politiques d'immigration. Dans le cadre de la conférence 2022 de l'Institut d'études canadiennes de McGill, intitulée Comparer les politiques d'immigration : le Canada et le monde, nous examinerons la politique d'immigration au Canada dans une perspective comparative en abordant notamment les répercussions économiques et sociales de l'augmentation de la population immigrante et la question du racisme dans les politiques d'immigration.

Quoi : Annonce spéciale à l'occasion de la conférence annuelle de l'Institut d'études canadiennes de McGill

Quand : Le 27 octobre, à 12 h

Où : Hôtel Sofitel, au 1155, rue Sherbrooke Ouest, salle Pablo Picasso (2e étage)

Les membres des médias sont conviés à l'annonce.

