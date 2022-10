Le gouvernement du Canada célèbre l'excellence en recherche dans les domaines des sciences naturelles et du génie





Le prix le plus prestigieux décerné à une chercheuse pour ses travaux révolutionnaires sur l'équilibre à trouver entre les besoins des populations et la conservation des espèces

OTTAWA, ON, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Des chercheuses et chercheurs issus du riche bassin de scientifiques et d'ingénieures et ingénieurs exceptionnels du Canada sont à l'honneur aujourd'hui pour leurs réalisations, qui vont de découvertes novatrices à l'accomplissement et l'influence de toute une carrière. Le gouvernement du Canada est déterminé à célébrer ces Canadiennes et Canadiens de talent et à les appuyer dans leurs efforts pour améliorer la prospérité économique du pays et le bienêtre de la population.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), ont annoncé aujourd'hui les lauréates et lauréats des prix du CRSNG. Vingt-six chercheuses et chercheurs canadiens de calibre mondial, ainsi que 28 de leurs partenaires du secteur privé, se sont vu décerner un prix du CRSNG en reconnaissance de leurs travaux et de leurs contributions remarquables à la recherche et à la formation dans une gamme de domaines des sciences naturelles et du génie. Leurs réalisations comprennent des avancées dans la science du changement climatique et la réponse des plantes à ces changements; des découvertes importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle qui touchent les robots mobiles; des travaux de pointe portant sur les technologies quantiques adaptables; et des travaux révolutionnaires réalisés en partenariat sur les solutions de stockage de l'énergie.

Lenore Fahrig reçoit le prix le plus prestigieux en sciences au Canada, la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, d'une valeur pouvant atteindre un million de dollars. Le travail et la carrière de Mme Fahrig ont eu une incidence indéniable sur la préservation de la faune dans le monde entier, en entrainant un profond changement de perspective non seulement sur la façon de cibler les efforts, mais aussi sur l'effet durable de gestes relativement modestes. En montrant tout l'avantage de gérer en petites parcelles la protection des espèces, Mme Fahrig encourage les collectivités et les particuliers à mener, à petite échelle, des efforts de préservation, que ce soit sur les terres agricoles, dans les parcs locaux ou même dans les cours arrière, sachant que leurs efforts ont un réel effet positif.

Kerry Rowe, un pionnier du génie géoenvironnemental, est le premier lauréat du Prix Donna-Strickland du CRSNG soulignant les retombées sociales de la recherche en sciences naturelles et en génie. M. Rowe a transformé à lui seul les connaissances que nous avons sur les barrières d'étanchéité utilisées dans les décharges. Ses recherches et ses expériences ont permis d'établir de nouveaux critères de conception des décharges qui pourraient permettre de prévenir d'importants problèmes de contamination des eaux souterraines. Elles ont mené à la commercialisation de deux outils de modélisation informatique, POLLUTE et MIGRATE, largement utilisés dans le monde pour encadrer l'aménagement sécuritaire des sites de confinement de déchets.

Tomislav Fri??i? est le lauréat du Prix John-C.-Polanyi du CRSNG de cette année, qui lui est décerné en reconnaissance des avancées remarquables qu'il a réalisées dans le domaine de la mécanochimie. Les solvants représentent une part importante des déchets des industries utilisant des procédés chimiques, et leur élimination demeure le Graal de la chimie durable. Or, grâce aux travaux de M. Fri??i?, une autre méthode de synthèse et de fabrication de produits chimiques, propre et sans solvant, est en train de s'imposer. Les travaux de M. Fri??i? et de ceux qui s'en sont inspirés ouvrent la voie à la « révolution verte » dans le secteur de la fabrication de produits chimiques : ces avancées ont véritablement révolutionné le domaine de la mécanochimie.

L'équipe de l'Expérience canadienne de cartographie de l'intensité de l'hydrogène (CHIME), qui rassemble des chefs de file mondiaux dans les domaines de la cosmologie, des pulsars, de l'astrophysique des hautes énergies et des émissions galactiques, se voit décerner le Prix Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire en sciences et en génie. Ensemble, ce groupe d'éminents spécialistes a conçu et construit l'un des radiotélescopes les plus novateurs et les plus puissants au monde.

Le CRSNG a également annoncé les six premiers lauréats et lauréates des Bourses Arthur-B.-McDonald, qui soulignent les réalisations de chercheuses et chercheurs universitaires en début de carrière en sciences naturelles et en génie. Enfin, il a décerné cinq Prix Synergie pour l'innovation pour reconnaitre les collaborations remarquables qui sont des modèles de partenariat efficace entre des organismes partenaires et des universités ou des collèges.

Citations

« Les chercheuses et chercheurs exceptionnels à qui nous rendons hommage aujourd'hui témoignent du talent remarquable que l'on trouve au sein de la communauté de la recherche au Canada. Félicitations à tous les lauréats et lauréates de cette année dont les travaux remarquables transformeront de façon positive la vie des Canadiennes et Canadiens et seront une source d'inspiration pour la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieures et ingénieurs de talent au pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les lauréates et lauréats des prix du CRSNG de cette année sont à l'origine d'importantes avancées scientifiques et technologiques. Ils sont des modèles au sein de la communauté de la recherche et pour les futurs scientifiques et ingénieures et ingénieurs. En soulignant leurs réalisations, nous reconnaissons l'inestimable contribution des personnes à qui l'on doit les découvertes et les innovations qui font progresser les connaissances au pays, améliorent le bienêtre de la population et contribuent à créer un monde meilleur. »

Alejandro Adem, président du CRSNG

« C'est une grande joie pour moi de recevoir la médaille Herzberg pour mes recherches sur la biodiversité et la conservation des espèces. Je suis très reconnaissante pour le soutien que j'ai reçu pour ces travaux depuis plus de trois décennies. J'espère que ce prix contribuera à mettre en lumière la nécessité de protéger la nature qui nous entoure et nous fait vivre. »

Lenore Fahrig, professeure de biologie, Carleton University

Faits saillants

Établie à la mémoire de Gerhard Herzberg, lauréat canadien du prix Nobel de chimie, la Médaille d'or Gerhard-Herzberg est la plus haute distinction accordée par le CRSNG. Le prix est assorti d'un financement pouvant atteindre 1 million de dollars sur cinq ans pour des travaux de recherche axés sur la découverte.

La cérémonie d'aujourd'hui souligne les réalisations remarquables des lauréates et lauréats de six prix du CRSNG, d'une valeur totale de 4,25 millions de dollars.

Pour la toute première fois, le CRSNG rend hommage aux plus récents lauréats et lauréates canadiens du prix Nobel dans des domaines scientifiques en décernant des prix à leur nom pour souligner l'excellence en recherche au pays. Ces prix sont le Prix Donna-Strickland du CRSNG soulignant les retombées sociales de la recherche en sciences naturelles et en génie et les Bourses Arthur-B.-McDonald.

Chaque année, des chercheuses et chercheurs qui reçoivent un financement du CRSNG sont mis à l'honneur pour leurs réalisations, qui témoignent du talent impressionnant que l'on trouve dans les universités et les collèges canadiens et des travaux de recherche innovants qui y sont réalisés.

Liste complète des prix du CRSNG et profils des lauréates et lauréats de cette année

