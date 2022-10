CONSEIL DES MINISTRES 2022 : LA CCAQ PRÉSENTE SES FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX MINISTRES





QUÉBEC, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'assermentation du nouveau conseil des ministres, la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) souhaite adresser aux nouveaux ministres ses plus sincères félicitations et ses voeux de réussite pour leurs nouveaux mandats.

« Je tiens à féliciter les ministres nommés et à leur offrir l'entière collaboration de la CCAQ et de ses membres. Le Québec fait face à des défis majeurs tant en termes de mobilité, de développement économique qu'en termes de transition énergétique et la CCAQ a l'intention de poursuivre sa fructueuse collaboration avec le gouvernement et s'inscrire comme un partenaire de choix dans ces chantiers » a déclaré le Président Directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, M. Ian P. Sam Yue Chi.

Qu'il s'agisse de l'accès et de la vente de véhicules automobiles, notamment des modèles hybrides ou électriques, la CCAQ souhaite travailler conjointement avec le gouvernement du Québec afin que les Québécois puissent continuer à être en peloton de tête dans l'adoption des véhicules à faible émissions.

« Nous avons hâte de rencontrer les différents ministres du gouvernement du Québec et de nous mettre rapidement au travail afin que les concessionnaires automobiles du Québec continuent de jouer un rôle déterminant dans la transition énergétique.» a conclu M. Ian P. Sam Yue Chi.

Rappelons que l'industrie automobile du Québec représente la deuxième force économique de la province et compte plus de 45 000 emplois.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de servir et de représenter ses membres tout en renforçant la confiance du consommateur.

