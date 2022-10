Shipito lance Shipito® pour les entreprises, une solution complète de logistique et d'expédition internationale pour les entreprises en plein essor





SALT LAKE CITY, 25 octobre 2022 /CNW/ - Shipito, LLC (« Shipito » ou « la Société »), une entreprise de premier plan spécialisée dans l'expédition internationale de marchandises américaines dans plus de 220 pays et territoires du monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de Shipito® pour les entreprises, une solution complète de logistique indépendante qui comprend l'expédition internationale, l'exécution des commandes et la gestion des retours pour les petites et moyennes entreprises à l'échelle mondiale et aux États-Unis. Shipito est une société du portefeuille de Tritium Partners.

Aux entreprises internationales qui achètent des marchandises auprès de détaillants américains qui n'expédient pas à des adresses internationales, Shipito fournit des adresses à ses entrepôts de Torrance, en Californie, et de Tualatin, en Oregon, où les marchandises peuvent être reçues, entreposées, regroupées, emballées et expédiées à des tarifs réduits. Shipito offre également une assistance à l'achat, des sites Web multilingues et un support à la clientèle dans plus de dix langues, dont l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand, le français, le japonais et le chinois. Shipito pour les entreprises propose le même service d'expédition rapide, fiable et efficace sur lequel comptent les clients individuels de la société, mais intègre également l'expédition internationale, l'exécution des commandes et le traitement des retours dans une plateforme unique, flexible et abordable pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises clientes.

« Nous avons développé Shipito pour les entreprises comme un prolongement de notre programme destiné aux consommateurs, après avoir sondé nos clients et constaté que certains d'entre eux exploitaient de petites entreprises en utilisant Shipito pour l'expédition et l'exécution des commandes, a déclaré Dave Robinson, directeur général de Shipito. Pour les commerces de cette taille, l'exécution et les retours sont souvent une réflexion après coup, mais ils deviennent rapidement un casse-tête. En outre, il est souvent difficile pour les petites et moyennes entreprises de trouver un partenaire logistique prêt à les aider. Contrairement à nos concurrents de plus grande taille, nous avons eu l'agilité nécessaire pour faire un virage et innover avec une solution logistique complète pour ces petites entreprises, en plus de ce que nous fournissions à nos utilisateurs individuels. »

Shipito pour les entreprises peut être utilisé à la fois par des entreprises internationales qui achètent des marchandises américaines et par des entreprises américaines qui cherchent à prendre de l'expansion à l'échelle internationale. Les clients de Shipito pour les entreprises bénéficient des avantages suivants :

tarifs d'expédition réduits selon le volume

entreposage des marchandises jusqu'à 90 jours

gestion des retours entièrement automatisée

exécution du ramassage et de l'emballage

L'interface API de Shipito permet aux clients de Shipito pour les entreprises de se connecter sans difficulté à toutes les étapes du processus logistique -- commande, exécution, expédition et retours -- à partir de leur propre site de commerce électronique et de gérer facilement l'ensemble du processus par le biais de la console administrative intuitive en ligne de Shipito.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez consulter le site www.shipito.com.

