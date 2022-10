Aetina lance de nouveaux modules GPU MXM pour améliorer les performances de l'intelligence artificielle au niveau de la périphérie





NEW TAIPEI CITY, Taiwan, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aetina a lancé de nouveaux modules GPU MXM intégrés, alimentés par la famille NVIDIA® RTXMC, notamment RTX A1000, RTX A2000 et RTX A4500. Ces modules GPU MXM basés sur l'architecture NVIDIA Ampere, offrant de superbes performances et une efficacité énergétique, conviennent à divers types d'applications de vision par ordinateur dans différentes industries telles que les jeux commerciaux, l'aérospatiale, les soins de santé et la fabrication.

Les noms de modèles des nouveaux modules GPU Aetina MXM alimentés par NVIDIA RTX A1000, NVIDIA RTX A2000 et NVIDIA RTX A4500 sont M3A1000-PP , M3A2000-VY et M3A4500-WP , respectivement. Ces modèles prennent en charge CUDA Compute version 8.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.2, DirectX 12 Ultimate et Shader Model 7.0, ainsi que les systèmes d'exploitation Windows 10/11 64 bits et Linux 64 bits. Pour l'affichage et la sortie, M3A1000-PP, M3A2000-VY et M3A4500-WP prennent tous en charge jusqu'à 4 DisplayPort (DP) et une résolution 8K (7680 4320).

M3A1000-PP offre une performance de pointe FP32 de 6,66 TFLOPS et possède 2 048 coeurs CUDA, 16 coeurs RT, 64 coeurs Tensor et 4 Go de mémoire GDDR6, tandis que M3A2000-VY offre une performance de pointe FP32 de 8,25 TFLOPS et 2 560 coeurs CUDA, 20 coeurs RT et 80 coeurs Tensor, et 8 Go de mémoire DRGD6.

M3A4500-WP, avec la plus grande puissance d'ordinateur parmi tous les nouveaux modèles, offre une performance de pointe FP32 de 18,55 TFLOPS, et a 5 888 coeurs CUDA, 80 coeurs RT, 184 coeurs Tensor et 16 Go de mémoire GDDR6. Le module GPU MXM, ainsi que M3A2000-VY, prend en charge la mémoire de code de correction d'erreur (ECC) pour contrôler les erreurs dans les données sur les canaux de communication peu fiables ou instables.

Les nouveaux modules GPU MXM, avec leurs conceptions compactes, peuvent être intégrés facilement dans une variété de systèmes d'IA pour augmenter les performances de calcul et exécuter des tâches d'inférence d'IA complexes. Pour ces modules GPU, Aetina fournit un service de revêtement conforme en option pour rendre les modules capables de fonctionner normalement dans des environnements difficiles, et assure une disponibilité des modules sur 5 ans ainsi qu'un soutien technique exclusif pour aider ses clients à réduire les coûts de maintenance et à gagner du temps pour leurs projets d'IA à long terme.

En outre, la société propose des modules GPU MXM alimentés par d'autres GPU NVIDIA, notamment Quadro T1000, Quadro RTX3000 et Quadro RTX5000 pour répondre à différents niveaux de performances informatiques de tous les développements de systèmes alimentés par IA.

