IDC MarketScape classe CGI parmi les « leaders » 2022 des fournisseurs de services d'Internet des objets industriel dans le secteur des services publics

CGI figure également parmi les « acteurs de premier plan » d'IDC MarketScape pour la transition de l'énergie et les nouveaux modèles d'affaires des services publics

MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) se classe comme « leader » dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Industrial IoT Service Providers for Utilities 2022 Vendor Assessment1. Nous avons également été nommés dans la catégorie « acteur de premier plan » du rapport IDC MarketScape: Worldwide Service Providers for Energy Transition and New Utilities Business Models 2022 Vendor Assessment 2.

En nous désignant comme leader parmi les acteurs du marché de l'Internet des objets industriel, IDC indique que « CGI a collaboré avec les plus grandes sociétés de services publics d'Europe et d'Amérique du Nord pendant des décennies, et a établi avec elles des relations à long terme. » Le rapport stipule également qu'« au cours des dernières années, CGI a mis l'accent sur la rationalisation de ses offres de PI et de ses solutions, notamment en 2020 avec le lancement de CGI OpenGrid360. »

Au sujet de la désignation de CGI comme acteur de premier plan pour la transition de l'énergie et les nouveaux modèles d'affaires, IDC MarketScape déclare : « L'entreprise a conçu un cadre de gestion pour soutenir les entreprises tout au long de leur transformation ESG (environnement, société et gouvernance). De plus, elle possède une expertise solide dans le déploiement de technologies émergentes pour des cas d'utilisations précis. »

« Les entreprises du secteur de l'énergie et des services publics poursuivent leurs objectifs de développement durable. Pour les aider à faire évoluer leurs activités et à mieux servir leurs clients, CGI apporte son expertise sectorielle et ses solutions éprouvées qui tirent parti de la transformation numérique et des données, a déclaré Peter Warren, vice-président et responsable mondial du secteur de l'énergie et des services publics, CGI. Nous sommes heureux de participer à ces rapports d'IDC MarketScape qui aident les entreprises à évaluer les fournisseurs de services. »

L'évaluation des fournisseurs d'Internet des objets industriel d'IDC MarketScape a comparé les fournisseurs de services sur la base de plus de 20 cas d'utilisation sectoriels dans des domaines tels que la maintenance prédictive et prescriptive, la surveillance à distance des actifs, de la main-d'oeuvre et des techniciens sur le terrain, la gestion de l'énergie des bâtiments commerciaux et industriels, la gestion des stations de recharge des véhicules électriques ainsi que les jumeaux numériques. L'évaluation des fournisseurs réalisée par IDC MarketScape pour la transition de l'énergie et les nouveaux modèles d'affaires des services publics repose sur plus de 40 cas d'utilisation.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour présenter les atouts des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) par rapport à leurs concurrents sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur son marché. IDC MarketScape fournit un cadre de référence défini permettant de comparer les offres de produits et services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs TIC. Cette structure fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation exhaustive des atouts et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.



__________________________

1 Doc #US47587121, October 2022

2 Doc #US47586721, September 2022

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 88 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

