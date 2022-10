Avis aux médias - Négociations du secteur public - Le Front commun dépose ses revendications au Conseil du trésor





QUÉBEC, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Front commun présentera ses revendications au Conseil du trésor ce vendredi 28 octobre dans le cadre de la ronde de négociations pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public qui s'amorce.

Rappelons que la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont constitué un front commun, représentant plus de 420 000 travailleuses et travailleurs, pour négocier d'une seule voix avec le gouvernement.

Breffage technique et point de presse

Dès 8 heures, au Château Laurier, les représentantes et représentants des médias sont invités à un breffage technique. Les membres de l'équipe de négociation du Front commun détailleront les principales revendications, lesquelles découlent d'un large processus de consultations mené auprès des membres cet automne. Ils seront aussi disponibles pour répondre aux questions techniques.

Les porte-parole du Front commun déposeront formellement les demandes syndicales au Conseil du trésor à 9 h 45. Les chefs syndicaux des composantes du Front commun s'adresseront ensuite aux médias directement à la sortie de la rencontre avec le Conseil du trésor, soit vers 10 h 45. Aucun commentaire sur le contenu des demandes ne sera fait avant le dépôt. Veuillez noter que les leaders syndicaux seront également disponibles sur place pour des entrevues à la suite du point de presse.

Aide-mémoire

Négociations du secteur public | Dépôt des demandes syndicales par le Front commun

Breffage technique (sous embargo jusqu'à 10 h 45)

QUAND : Le 28 octobre 2022 dès 8 h OÙ : Hôtel Château Laurier, salle Grande Allée II

1220, Place George-V Ouest, Québec, G1R 5B8 QUI : Équipe de négociation du Front commun

Point de presse à la sortie du dépôt au Conseil du trésor

QUAND : Le 28 octobre 2022 vers 10 h 45 OÙ : Directement à la sortie du Conseil du trésor

À l'arrière de l'édifice, sur la rue Wilfrid-Laurier

(860, avenue Wilfrid-Laurier, Québec G1R 6B9) QUI : François Enault, premier vice-président de la CSN

Éric Gingras, président de la CSQ

Daniel Boyer, président de la FTQ

Robert Comeau, président de l'APTS

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur. Les conventions collectives viendront à échéance le 31 mars 2023.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 06:30 et diffusé par :