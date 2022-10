Avis aux médias - Montréal participe! Un colloque sur 20 ans de consultations publiques





MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal, en collaboration avec le réseau Villes Régions Monde, tiennent le colloque Montréal participe! les 26 et 27 octobre prochains à l'édifice Wilder et à la Maison du développement durable.

Cet événement se veut une réflexion sur le passé et une vision d'avenir, une occasion privilégiée de prendre connaissance des toutes dernières recherches sur la participation citoyenne. Outre la conférence de M. Pierre Houssais, directeur de la prospective et du dialogue public du Grand Lyon et des allocutions d'ouverture d'Isabelle Beaulieu, présidente de l'OCPM, et de Sandra Breux, directrice du réseau Villes Régions Monde et professeure en études urbaines (INRS), voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés en atelier : les espaces de participation pour inclure plus de citoyens; les dispositifs participatifs à la transition écologique des territoires; le droit d'initiative; l'amélioration des pratiques et bonification des façons de faire en matière de participation du public et d'engagement citoyen; comment débattre de santé, d'inclusion, et d'équité? etc.

Pour consulter le programme : www.montrealparticipe.org

Les médias intéressés doivent communiquer avec Catherine Escojido 514-927-8807.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'OCPM, créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ces derniers peuvent le faire en personne, ou par l'entremise des plateformes numériques de l'Office. Les employés de L'OCPM et les commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et ils mènent les consultations en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

