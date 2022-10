DentalMonitoring offre désormais Smart STL*, une technologie basée sur l'intelligence artificielle





La société présente la seule plateforme du secteur de la santé bucco-dentaire capable de créer des fichiers STL à jour 100 % à distance*. Cette nouvelle technologie de soins bucco-dentaires à distance permet aux cliniciens de dispenser un traitement de manière plus pratique et rentable.

DentalMonitoring est connue pour ses innovations dans le domaine des soins dentaires et orthodontiques et accroît cette notoriété avec cette nouvelle offre. Auparavant, toute création de fichier STL nécessitait que le patient se rende au cabinet de son praticien*. Ceux-ci peuvent désormais demander un fichier STL mis à jour à n'importe quel stade du traitement via le tableau de bord de DentalMonitoring. Il n'est donc plus nécessaire de se rendre au cabinet, ce qui est à la fois pratique pour les patients et efficace pour les cabinets. La technologie Smart STL améliore les solutions à distance et peut aider les praticiens à progresser efficacement dans leurs traitements.

Cette technologie unique permet de créer des modèles intra-oraux en 3D avec la sophistication des scans par IA, garantissant ainsi au nouveau fichier STL le modèle le plus à jour possible en fonction du sourire actuel du patient.

« Cette réalisation révolutionne l'efficacité de la pratique, en économisant du temps au cabinet et du temps passé auparavant avec les scanners intra-oraux, tout en évitant aux patients des visites inutiles au cabinet. À l'avenir, cela pourrait également contribuer à rationaliser la gestion des corrections à mi-parcours, des perfectionnements, du maintien et des rechutes », déclare Philippe Salah, PDG de DentalMonitoring.

Depuis 2014, DentalMonitoring a pris le secteur d'assaut en ayant pour mission de rendre la médecine dentaire plus intelligente grâce à des solutions qui contribuent à améliorer la qualité des soins, à permettre la croissance du secteur et à améliorer l'expérience patient.

Cette dernière innovation s'inscrit dans le cadre d'une série pour le renforcement de la gamme de solutions intelligentes de l'entreprise, qui va de la surveillance à distance par l'IA à son système d'analyse des données, le premier du secteur.

Pour plus d'informations, visitez le site https://dental-monitoring.com/smart-stl/

À propos de DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring est née d'une idée simple : les soins bucco-dentaires doivent être connectés et continus, même en dehors du cabinet. La société a créé la première plateforme au monde en médecine dentaire, protégée par plus de 200 brevets, pour répondre à l'évolution rapide des attentes des patients. Grâce à la plus grande base de données d'images dentaires du secteur, DentalMonitoring a développé les solutions d'IA les plus avancées et les plus complètes axées sur les médecins pour aider les professionnels dentaires à fournir des soins de qualité supérieure et une meilleure expérience pour les patients. Qu'il s'agisse de l'engagement et de la conversion des pistes de patients, de la fourniture d'options de traitement grâce à des rapports générés par l'IA et des simulations de sourire avancées, ou de la surveillance à distance de tous les types de traitements, les plateformes uniques de DentalMonitoring donnent aux professionnels dentaires un contrôle total sur la rationalisation des évaluations et de la communication. DentalMonitoring emploie plus de 400 personnes dans 18 pays et 9 bureaux, dont Paris, Austin, Londres, Sydney et Hong Kong.

*Les déclarations de disponibilité du produit et le statut réglementaire peuvent différer selon les pays en fonction des réglementations locales.

**Un IOS initial en cabinet reste nécessaire.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

