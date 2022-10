Vention annonce le lancement de MachineCloud, le premier logiciel du genre pour le déploiement assisté de l'automatisation industrielle





Permettre le déploiement assisté par logiciel d'équipements automatisés directement du cloud à l'usine, avec un guidage pas à pas

MONTRÉAL, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Vention, la principale plateforme numérique d'automatisation de la fabrication (MAP), a officiellement annoncé le lancement de son nouveau jumeau numérique de déploiement assisté par logiciel, MachineCloud. Les fabricants disposent désormais de l'outil nécessaire pour déployer avec succès des équipements automatisés et renforcer leur expertise de base en matière d'automatisation industrielle, de la phase de conception à celle du déploiement.

En exploitant les données du jumeau numérique de la machine déjà présentes sur la plateforme d'automatisation de la fabrication de Vention, cette dernière peut désormais offrir un flux de déploiement personnalisé complet en éliminant efficacement les tracas typiques de la mise en service du matériel et du logiciel. Les utilisateurs peuvent programmer leurs séquences MachineLogic et les déployer sur leurs équipements automatisés de n'importe où dans le monde grâce aux capacités de contrôle à distance de MachineCloud.

À la portée de tous les fabricants, sous la forme d'un guide étape par étape simple et interactif, MachineCloud offre une visibilité en temps réel des opérations de la machine, telles que l'état et les événements d'arrêt d'urgence, partout dans le monde. Travaillant à l'unisson avec le contrôleur de mouvement de Vention, MachineMotion, l'équipe de soutien à la clientèle de Vention peut se connecter à distance à votre machine et fournir une assistance le jour même. Parmi les autres fonctionnalités de MachineCloud, citons la configuration assistée par logiciel pour le matériel et le câblage, l'accès à distance au fichier journal des données MachineMotion, le vérificateur de configuration de la machine et le vérificateur d'application.

« Au cours des six dernières années, nous avons aidé les entreprises à accélérer l'automatisation industrielle, en délocalisant la production et en améliorant la qualification de la main-d'oeuvre. La simplification du déploiement était une étape nécessaire, et nous l'avons abordée en reliant la machine réelle et son jumeau numérique comme jamais auparavant », a déclaré Étienne Lacroix, PDG de Vention. « Nous ne faisons qu'effleurer la surface des expériences utilisateur qui sont possibles en tirant parti de la technologie cloud afin de combiner le matériel d'automatisation industrielle et les logiciels d'ingénierie. »

À propos de Vention

Vention accompagne certains des fabricants les plus innovants dans l'automatisation de leurs ateliers de production en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme d'automatisation de la fabrication en ligne de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de commander et de déployer des équipements automatisés directement depuis leur navigateur Web. Le siège social de Vention se trouve à Montréal, au Canada, avec de nouveaux bureaux à Berlin et à Boston. La société de 380 personnes dessert plus de 3 000 clients sur les cinq continents et dans 25 industries manufacturières. Pour plus d'informations, veuillez consulter vention.io ou suivez-nous sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925110/Vention_Vention_announces_MachineCloud__the_first_of_its_kind_so.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1925111/Vention_Vention_announces_MachineCloud__the_first_of_its_kind_so.jpg

Contact Vention pour les médias : Sophie Ducharme, [email protected], 1 800 940-3617

