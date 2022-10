Un Canadien sur cinq signale une baisse de confiance entre les employés et leur employeur depuis le début de la pandémie





LifeWorks, un important fournisseur de solutions numériques et présentielles de mieux-être global soutenu par TELUS Santé, a publié aujourd'hui son rapport mensuel de l'Indice de santé mentaleMC qui révèle qu'un Canadien sur cinq (20 pour cent) croit que la confiance entre les employés et leur employeur a diminué comparativement à ce qu'elle était avant la pandémie. Ce groupe est d'ailleurs celui qui affiche le score de santé mentale le plus bas (56,8), soit plus de 8 points sous la moyenne nationale.

Selon l'enquête, les Canadiens actifs éprouvent une pression croissante, puisque leur score de santé mentale laisse à désirer.

En septembre 2022, le score de l'Indice de santé mentaleMC est de 65,1 points sur 100, soit le même que celui du mois d'août. Il n'a pas enregistré d'amélioration en trois mois.

La confiance des travailleurs canadiens à l'égard de leur employeur a une incidence considérable sur leur santé mentale

Parmi les répondants qui signalent une baisse de la confiance, près de la moitié (46 pour cent) attribuent principalement la situation au changement de la culture du milieu de travail, 43 pour cent à la gestion du mieux-être des employés et 30 pour cent à la communication.

Le score de santé mentale le plus élevé (67,3) est celui des répondants ayant indiqué que leur confiance n'a subi aucun changement (71 pour cent), suivi de celui du groupe ayant affirmé qu'elle s'était améliorée (9 pour cent). Ce groupe affiche d'ailleurs un score de santé mentale de 65,8, ce qui est presque égal à la moyenne nationale.

La relation avec les collègues a une incidence sur les efforts que les employés mettent dans leur travail

Le quart (25 pour cent) des répondants indiquent que leur relation avec leurs collègues est le facteur ayant la plus grande incidence positive sur l'effort mis dans leur travail.

Quinze pour cent mentionnent que leur santé mentale et leur mieux-être constituent le facteur ayant la plus grande incidence positive sur l'effort qu'ils mettent dans leur travail, et 12 pour cent déclarent que c'est la relation avec leur gestionnaire qui a l'influence positive la plus forte.

Onze pour cent des répondants disent que la reconnaissance reçue est ce qui les incite le plus à déployer des efforts au travail.

Commentaires de Michael Dingle, chef des opérations, TELUS Santé

« En affaires, les principaux éléments qui favorisent l'instauration d'un climat de confiance sont la communication, la culture et le soutien au mieux-être des employés. La confiance entre l'employeur et l'employé est essentielle pour nouer des relations solides, surtout en période de changement important et de stress intense. Les milieux de travail d'aujourd'hui sont mis à rude épreuve. Ces données montrent qu'il est extrêmement important que les organisations fassent délibérément du mieux-être des employés une priorité et qu'elles se soucient de la relation entre la culture et la confiance des employés. »

Commentaires de Paula Allen, directrice mondiale et première vice-présidente, Recherche et mieux-être global, LifeWorks

« La santé mentale et le mieux-être personnels, d'une part, et les relations au travail, d'autre part, sont les deux principaux facteurs qui influent sur l'effort mis dans le travail. Les organisations peuvent avoir une incidence sur ces deux facteurs grâce à un environnement qui encourage le soin de soi et la collaboration. La formation des gestionnaires, l'application de normes positives au sein des équipes et la prestation de services favorisant efficacement la santé mentale et le mieux-être sont tous des éléments concrets qui permettent aux employés de réaliser leur plein potentiel au travail. »

Le rapport complet de l'Indice de santé mentale par LifeWorksMC pour le Canada se trouve ici. Ce mois-ci, le rapport comprend des données supplémentaires sur les préférences des employés en matière de milieu de travail, ce qui est le plus important pour eux entre une augmentation salariale et un meilleur soutien pour leur mieux-être, la fréquence à laquelle il leur arrive de travailler alors qu'ils ne se sentent pas bien, et plus encore.

LifeWorks est une filiale à part entière de TELUS qui exerce maintenant ses activités au sein de TELUS Santé à la suite de sa récente acquisition.

À propos de l'Indice de santé mentaleMC

L'enquête mensuelle de LifeWorks a été menée en ligne entre le 12 et 22 septembre 2022 auprès de 3 000 répondants au Canada, en anglais et en français. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l'échantillon est représentative de cette population. Le rapport de l'Indice de santé mentaleMC est publié une fois par mois depuis le mois d'avril 2020. Les données de référence ont été recueillies en 2017, 2018 et 2019.

L'Indice de santé mentaleMC est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeur ponctuelle. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une mauvaise santé mentale, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est une entreprise mondiale offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu'à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d'employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez www.telussante.com.

ID-CAD, ID-CORP, ID-MH

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 03:35 et diffusé par :