La Chine en traduction : lancement officiel de l'exposition sur les succès de la communication internationale autour des livres chinois de la nouvelle ère





FRANCFORT, Allemagne, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Chine en traduction : Exposition des succès de la communication internationale autour des livres chinois de la nouvelle ère, 2022 inaugurée à la Foire du livre de Francfort en Allemagne le 19 octobre 2022. Organisée par le groupe China National Publications Import and Export Co., Ltd.(CNPIEC), l'événement de cinq jours comprend un salon du livre physique et la diffusion d'une collection de vidéos de médias. Le salon du livre physique présente une collection de plus de 300 titres originellement écrits en chinois aux côtés de leurs versions traduites en plus de 30 langues, notamment en anglais, en russe et en allemand, sur un large éventail de sujets tels que l'économie, la littérature, l'histoire et l'art chinois ainsi que sur d'autres thèmes ayant trait à la Chine contemporaine. La collection de médias propose des vidéos dans lesquelles interviennent 20 intellectuels et experts de renommée internationale pour approfondir des sujets liés à la Chine, notamment Violeta Bulc, ancienne commissaire européenne chargée de la mobilité et des transports à la Commission européenne et ancienne Première ministre de la Slovénie, et Stephan Petermann, conseiller du fonds néerlandais pour les industries créatives.

L'exposition spéciale, un projet de marque créé par le CNPIEC et exposé pour la première fois en 2019, présente de manière exhaustive la publication et la promotion des livres chinois sur les marchés étrangers sous plusieurs angles, en partant des principaux succès chinois dans le secteur de l'édition à l'échelle internationale, dans le but de promouvoir les échanges et les collaborations entre les éditeurs chinois et internationaux et de faciliter les communications entre la Chine et les cultures étrangères.

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 03:05 et diffusé par :