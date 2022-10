Avec Axway Amplify Enterprise Marketplace, les entreprises valorisent l'ensemble de leurs API et accélèrent la mise sur le marché de leurs produits digitaux





Axway (Euronext : AXW.PA), leader dans le domaine de la gestion des API et de l'intégration annonce le lancement d'Axway Amplify Enterprise Marketplace pour accélérer l'adoption et la monétisation des API. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises souhaitent transformer leurs actifs numériques en véritables produits digitaux. Cette commercialisation des API nécessite une nouvelle approche qui permet la valorisation complète des API via un magasin virtuel doté d'un système de monétisation et de supervision.

Les entreprises les plus performantes traitent les API comme des produits

Selon une enquête menée par Forrester Consulting pour Axway, 72% des décideurs et responsables informatiques pensent que la croissance des activités numériques est directement corrélée à l'adoption des API, et 86 % s'accordent à dire que la valeur des API réside dans leur consommation.

« Avec Amplify Enterprise Marketplace, les entreprises peuvent conditionner, exposer et promouvoir leurs produits digitaux. Elles construisent un magasin virtuel qui permet à leur écosystème d'adopter et de tirer profit de nouveaux services digitaux » déclare Vince Padua, Chief Technology and Innovation Officer chez Axway. « Marketplace comble le fossé entre le développement et la consommation d'API. Souvent, les API sont difficiles à comprendre et trouver, elles sont dispersées dans différents systèmes et peu utilisées. Avec Amplify Enterprise Marketplace, il est possible de regrouper les API par type d'usage et fonctionnalité, cela facilite la consommation, aussi bien en interne qu'en externe. »

« Amplify Enterprise Marketplace a le potentiel pour changer la donne en matière de création de valeur avec les API et le parcours du développeur », déclare Grégory Wolowiec, Chief Technology Officer chez ENGIE. « Une fois déployée, la solution rassemblera un ensemble sélectionné de nos produits d'API provenant de nos différentes unités commerciales ? y compris plusieurs Clouds, fournisseurs d'API et équipes de développement - et clarifiera la valeur commerciale d'un produit d'API notamment en permettant divers modèles de monétisation. »

Centraliser les équipes, les technologies et les modèles

Amplify Enterprise Marketplace est la seule offre sur le marché qui permet actuellement aux entreprises de centraliser tous leurs services d'API, provenant d'équipes, de technologies, de modèles et de fournisseurs différents. En effet, la solution est construite sur des principes universels de gestion des API qui permet aux entreprises de s'affranchir des dépendances technologiques et d'adopter une approche « Open Everything ».

Une accélération des activités numériques de bout en bout

Amplify Enterprise Marketplace réduit la complexité en proposant une solution centralisée qui met à disposition:

Une fabrique de produits pour créer, documenter et monétiser les API.

Un magasin virtuel pour exposer ces produits afin de faciliter leur identification et leur consommation par les utilisateurs et développeurs internes et externes.

Une console de gestion pour superviser la performance, l'utilisation et la qualité de tous les produits API, indépendamment du déploiement ou de la technologie.

Découvrez comment Amplify Marketplace facilite l'adoption des API et vous aide à les transformer en produits digitaux monétisables.

À propos d'Axway

Axway permet aux entreprises d'ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d'un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Les logiciels d'intégration B2B et MFT d'Axway reposant sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite leur découverte et leur réutilisation à l'échelle des équipes, fournisseurs et environnements Cloud. Aujourd'hui, Axway a aidé plus de 11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes digitaux pour créer des expériences d'exception, développer des services innovants et atteindre de nouveaux marchés.

Plus d'informations sur http://www.axway.com/fr.

