EcoFlow lance aujourd'hui la série de stations d'alimentation portables d'entrée de gamme RIVER 2, avec une autonomie inférieure à 1 kWh.





La série de trois modèles permet d'obtenir facilement de l'énergie à portée de main grâce aux vitesses de recharge les plus élevées du secteur et aux batteries LFP dans un format compact.

BERLIN, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, société de solutions d'énergies renouvelables et d'alimentation portable, annonce aujourd'hui le lancement de la série RIVER 2, une gamme abordable de 3 stations électriques portables de moins de 1 kWh. Avec une charge de 80 % en seulement 48 minutes et une durée de vie ultra longue, la série fournit l'énergie la plus rentable de sa catégorie et constitue une source d'énergie fiable pour la vie hors réseaux ou pour les utilisations d'urgence à domicile.

Composée de 3 modèles (RIVER 2, RIVER 2 Max et RIVER 2 Pro), la série est équipée de batteries LFP de pointe et ne pèse que 3,5 kg, ce qui rend l'utilisation des stations portables plus simple et plus sûre que jamais. Avec des prix commençant à 299? et une durée de vie six fois supérieure à la moyenne du secteur, la série RIVER 2 offre un nouveau niveau de valeur à long terme sur le marché des stations électriques portables et permet au plus grand nombre d'accéder aux toutes dernières innovations en matière d'énergie durable.

« Le lancement de la série RIVER 2 renforce l'engagement d'EcoFlow en faveur d'une innovation significative qui résout des problèmes concrets », déclare Bruce Wang, PDG d'EcoFlow. « Avec les perspectives économiques et environnementales incertaines, nous souhaitons offrir une énergie propre et accessible à tous et partout. La série RIVER 2 d'EcoFlow rend cela possible, en proposant des solutions d'énergie pratiques, flexibles et abordables pour les activités de plein air ou lors de courant à la maison. »

De l'énergie à portée de main pour les imprévus de la vie

Dotée de la technologie X-Stream d'EcoFlow, la série RIVER 2 se recharge en moyenne 5 fois plus vite que les produits comparables sur le marché. Le modèle RIVER 2 standard peut se recharger de totalement en seulement 60 minutes, et même le modèle de plus grande capacité, RIVER 2 Pro se recharge complètement en 70 minutes. Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter d'excursions d'une journée et de réunions organisées à la dernière minute.

La série RIVER 2 peut également être rechargée par l'énergie solaire. Ainsi, les utilisateurs peuvent adopter un mode de vie plus écologique en utilisant une énergie totalement gratuite. Avec une puissance solaire maximale de 220 W, la série RIVER 2 peut être entièrement rechargée en seulement 3 heures grâce aux panneaux solaires portables EcoFlow.

Une énergie fiable pour une tranquillité d'esprit à long terme

Les trois modèles de la série RIVER 2 sont équipés de batteries LiFePO4 (LFP) à la pointe de la technologie avec une longue durée de vie. Comparée à une moyenne de 500 cycles dans le secteur, la série RIVER 2 atteint une longévité six fois supérieure, réalisant 3 000 cycles en une seule vie et permettant une utilisation quotidienne pendant près de 10 ans. Les batteries LFP fournissent un rendement plus sûr et plus fiable, et peuvent supporter des températures extrêmes, ce qui permet d'utiliser le modèle RIVER 2 dans des conditions météorologiques difficiles. De plus, tous les modèles RIVER 2 d'EcoFlow bénéficient d'une garantie de 5 ans pour une tranquillité d'esprit sur le long terme.

Une énergie économique dès le premier jour et au-delà

Reflétant la volonté d'EcoFlow de rendre les solutions énergétiques écologiques plus accessibles que jamais, la série RIVER 2 coûte jusqu'à 34 % moins cher que son prédécesseur. Allant de 299 ? pour le RIVER 2 standard à 799 ? pour le modèle 800 Wh Pro, la série offre une solution d'entrée de gamme à un prix abordable. À long terme, les vitesses de recharge rapides et la durée de vie ultra-longue des produits de la série éliminent la nécessité de les remplacer régulièrement, faisant de la série RIVER 2 la gamme la plus rentable de stations électriques portables de moins de 1 kWh sur le marché.

Disponibilité

Les produits RIVER 2, RIVER 2 Max et RIVER 2 Pro d'EcoFlow seront disponibles à l'achat à compter du 9 novembre 2022 sur la boutique online EcoFlow et sur Amazon.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 100 marchés grâce à ses stations d'alimentation portables et ses accessoires respectueux de l'environnement. EcoFlow a pour mission de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en créant des batteries renouvelables silencieuses, plus légères et plus durables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans tous les pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 800 détaillants locaux.

