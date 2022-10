Le système de stockage d'énergie pour micro-réseaux de FSP, une nouvelle valeur pour les énergies renouvelables





TAIPEI, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- FSP, l'un des 10 premiers fabricants mondiaux d'alimentations électriques, a travaillé avec des entreprises de premier plan pour promouvoir la durabilité des critères ESG et les transformations vers une gouvernance verte afin d'atteindre les objectifs mondiaux de zéro émission nette de carbone d'ici 2050. FSP et ses partenaires du secteur des énergies renouvelables investissent désormais massivement dans le développement de systèmes de stockage d'énergie (SSE) distribués pour les micro-réseaux afin de maximiser les avantages des technologies d'énergies renouvelables.

En réponse à la demande croissante en énergies renouvelables, le Dr Edward Chen, directeur associé de FSP Product, a déclaré que l'amélioration de l'efficacité des produits SSE distribués jouera un rôle crucial dans le développement futur des systèmes de micro-réseaux intelligents. Pour construire un système de micro-réseau intelligent durable, FSP a dû trouver un moyen d'intégrer tous les dispositifs périphériques, tels que les alimentations, les chargeurs, les systèmes de batteries de stockage d'énergie, dans un SSE distribué. L'objectif était de mettre en oeuvre un système de micro-réseau PV distribué qui génère et consomme sa propre électricité dans l'ordre de priorité suivant : "l'électricité verte d'abord, la charge des batteries ensuite, l'alimentation du réseau en dernier".

FSP a proposé trois niveaux de SSE correspondants à différents types d'applications : le SSE mobile de EMERGY 3K+ pour les maisons connectées, le SSE tout-en-un de 10 kW, le SSE de 60 kW pour les propriétés commerciales connectées et le SSE de 100 kW pour les usines connectées. Les exigences de conception des SEE pour ces différents domaines d'application sont complètement différentes : les applications commerciales et industrielles mettent l'accent sur l'efficacité énergétique et la production, tandis que l'application principale des SSE domestiques est l'autoconsommation. Tous les systèmes SSE de FSP sont conçus pour être modulaires, intelligents et personnalisables. Au fil des années, un certain nombre de projets ont été déployés avec succès, notamment un aéroport privé dans le nord de l'Allemagne, des logements publics dans le nord de Taïwan et un « quartier à faible émission de carbone » à Kinmen.

En tant que fournisseur mondial de premier plan d'alimentations électriques, FSP a mis à profit ses nombreuses années d'expérience en R&D dans le domaine des alimentations électriques afin de soutenir le déploiement de micro-réseaux intelligents et de systèmes d'alimentation électrique distribués. Il a également travaillé avec ses clients pour optimiser leur contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique. À l'avenir, d'autres produits offrant de meilleures performances et une plus grande sécurité seront développés afin de créer des solutions encore plus diversifiées pour les clients ayant des besoins de SSE différents.

Site Internet sur les micro-réseaux intelligents : https://bit.ly/3T5w6tu

Vidéo sur les produits de stockage d'énergie : https://bit.ly/3TpzJtX

Contactez-nous : https://bit.ly/3VvjvBv

Pour plus d'informations sur les produits FSP, veuillez consulter :

Site Internet FSP : http://www.fsp-group.com

Site Internet des produits de la marque FSP : http://www.FSPLifestyle.com

Facebook?http://www.facebook.com/FSP.global

LinkedIn? http://www.linkedin.com/company/fsp-technology-inc.

YouTube? http://www.youtube.com/user/PowerNeverEnds

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1924767/image_5009228_11406738.jpg

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 02:00 et diffusé par :