RÉSULTATS DE LA BANQUE HSBC CANADA POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE DE 2022

Banque HSBC Canada :

Commentaire de Linda Seymour, présidente et chef de la direction de la Banque HSBC Canada1, au sujet des résultats :

« Grâce aux efforts de notre équipe dévouée, le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat trimestriel est le plus élevé jamais enregistré par la banque. Au cours du trimestre, le bénéfice de l'ensemble de nos secteurs d'activité a augmenté, par suite de l'incidence des hausses de taux pratiquées par la banque centrale au cours du présent exercice et de l'essor de nos secteurs d'activités. Même si nous avons continué de faire croître nos secteurs d'activité et d'être confrontés à l'inflation galopante, la gestion prudente des coûts nous a permis de maîtriser nos dépenses. Comme toujours, nous demeurons entièrement dédiés à nos clients et les soutenons dans la réalisation de leurs projets, qu'ils aient besoin de solutions ici même au pays, de liens à l'échelle internationale ou de soutien dans leur transition vers une économie sobre en carbone. »

Faits saillants2 de la performance financière (comparaison des neuf premiers mois de 2022 et des neuf premiers mois de 2021)

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat s'est établi à 298 M$, en hausse de 64 M$, ou 27 %, des augmentations du bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat et du total du résultat d'exploitation ayant été enregistrées dans tous ses secteurs d'activité.

des augmentations du bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat et du total du résultat d'exploitation ayant été enregistrées dans tous ses secteurs d'activité. Le total du résultat d'exploitation, qui a été de 665 M$, en hausse de 19 %, est demeuré solide , à la faveur de l'amélioration des marges d'intérêts nettes et de l'intensification des activités de prêt et de celles des clients, et ce, même si les produits de négociation ont fléchi.

, à la faveur de l'amélioration des marges d'intérêts nettes et de l'intensification des activités de prêt et de celles des clients, et ce, même si les produits de négociation ont fléchi. La variation des pertes de crédit attendues a représenté une charge de 42 M$ , qui s'explique par la variation défavorable des variables macroéconomiques prospectives à l'égard des prêts productifs, comparativement à une charge de 3 M$ pour l'exercice précédent.

, qui s'explique par la variation défavorable des variables macroéconomiques prospectives à l'égard des prêts productifs, comparativement à une charge de 3 M$ pour l'exercice précédent. Le total des charges d'exploitation a légèrement augmenté de 2 M$, ou 0,6 % , car nous avons continué de gérer nos coûts avec prudence malgré les pressions inflationnistes tout en procédant à des investissements afin de faire croître nos secteurs d'activité.

, car nous avons continué de gérer nos coûts avec prudence malgré les pressions inflationnistes tout en procédant à des investissements afin de faire croître nos secteurs d'activité. Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat s'est établi à 219 M$, en hausse de 48 M$, ou 28 %.

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat s'est établi à 788 M$, en hausse de 63 M$, ou 8,7 %. Le résultat d'exploitation s'est situé à 1 834 M$, en hausse de 12 %. Le total des charges d'exploitation est demeuré stable, ce qui a été contré en partie par la charge au titre des PCA susmentionnée, à laquelle s'est ajoutée une charge importante au titre des PCA sur un prêt de stade 3 d'un montant élevé au cours du premier semestre de 2022.

Le résultat d'exploitation s'est situé à 1 834 M$, en hausse de 12 %. Le total des charges d'exploitation est demeuré stable, ce qui a été contré en partie par la charge au titre des PCA susmentionnée, à laquelle s'est ajoutée une charge importante au titre des PCA sur un prêt de stade 3 d'un montant élevé au cours du premier semestre de 2022. Tous nos secteurs d'activité ont été rentables , des augmentations du bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat et du total du résultat d'exploitation ayant été enregistrées dans trois de nos quatre secteurs d'activité.

, des augmentations du bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat et du total du résultat d'exploitation ayant été enregistrées dans trois de nos quatre secteurs d'activité. Le bénéfice après la charge d'impôt sur le résultat s'est chiffré à 578 M$, ayant bondi de 48 M$, ou 9,1 %.

Le total de l'actif a été de 134,0 G$, en hausse de 14,2 G$, ou 12 % .

. Le ratio des capitaux propres ordinaires de catégorie 1 3 s'est situé à 11,1 %, en baisse de 290 points de base par rapport à celui de 14,0 % en 2021.

par rapport à celui de 14,0 % en 2021. Le rendement des capitaux propres moyens attribuables à l'actionnaire ordinaire4 a atteint 14,5 %, en hausse de 300 points de base en regard des 11,5 % enregistrés en 2021.

La Banque HSBC Canada, ainsi que ses filiales (collectivement, la « banque », « nous », « notre »), est une filiale en propriété exclusive indirecte de HSBC Holdings plc (« HSBC Holdings »). Dans le présent document, HSBC Holdings est désigné comme le « Groupe HSBC » ou le « Groupe ». Comparaison du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2022 et des périodes correspondantes de l'exercice précédent (sauf indication contraire). Les abréviations « M$ » et « G$ » signifient millions et milliards de dollars canadiens, respectivement. Les ratios du capital et les actifs pondérés en fonction des risques sont calculés au moyen de la ligne directrice sur les normes de fonds propres du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF ») et le ratio de levier est calculé conformément à la ligne directrice sur les exigences de levier de ce même organisme. Ces lignes directrices sont fondées sur celles de Bâle III. Pour évaluer sa performance, la banque utilise des mesures financières supplémentaires qui sont établies à partir de chiffres calculés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Pour plus d'informations au sujet de ces mesures financières, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières supplémentaires » du présent document.

Analyse des résultats financiers consolidés du troisième trimestre clos le 30 septembre 20221

Les produits d'intérêts nets se sont chiffrés à 449 M$ pour le trimestre, soit une augmentation de 134 M$, ou 43 %, et à 1 155 M$ la période de neuf mois, ce qui représente une hausse de 252 M$, ou 28 %. Ces augmentations ont résulté de l'incidence des hausses de taux pratiquées par la banque centrale au cours de l'exercice et de l'amélioration de notre bilan pour tous les secteurs d'activité.

Les produits de commissions nets se sont chiffrés à 194 M$, en baisse de 3 M$, ou 1,5 %, pour le trimestre, ce qui s'explique essentiellement par la diminution des commissions générées par les services?conseils des Services bancaires internationaux et le recul des commissions tirées des fonds d'investissement sous gestion de Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, en raison des conditions de marché difficiles. Ces baisses ont été contrées en partie par les commissions nettes plus élevées, du fait de l'intensification des activités au chapitre des cartes et des transactions des secteurs Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers et Services aux entreprises et de l'accroissement des volumes des acceptations bancaires des Services aux entreprises.

Pour les neuf premiers mois de l'exercice, les produits de commissions nets se sont établis à 587 M$, en légère baisse de 2 M$, ou 0,3 %, du fait des mêmes facteurs que ceux décrits plus haut pour le trimestre, ainsi que de la progression de la moyenne des fonds d'investissement sous gestion de Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers au cours de la période de neuf mois.

Les produits nets tirés des instruments financiers détenus à des fins de transaction du trimestre se sont établis à 15 M$, en baisse de 11 M$, ou 42 %. Cette baisse découle surtout d'une variation défavorable de l'inefficacité des couvertures, facteur contrebalancé en partie par la hausse des produits d'intérêts nets sur les activités de négociation attribuable à la montée des taux d'intérêt. Les produits nets tirés des instruments financiers détenus à des fins de transaction se sont établis à 66 M$ pour la période de neuf mois, en baisse de 18 M$, ou 21 %. Cette baisse s'explique par les mêmes facteurs que ceux indiqués pour le trimestre, ainsi que par une variation défavorable de la valeur des facilités de syndication de prêts.

Les autres éléments de produits se sont établis à 7 M$ pour le trimestre, ce qui représente une compression de 15 M$, ou 68 %, et se sont situés à 26 M$ pour la période de neuf mois, ayant chuté de 34 M$, ou 57 %, ce qui s'explique par une baisse des profits liée à la cession de placements financiers par suite du rééquilibrage du portefeuille d'actifs liquides de la banque.

La variation des PCA pour le troisième trimestre de 2022 a consisté en une charge de 42 M$, alors qu'une charge de 3 M$ avait été constatée pour la période correspondante de l'exercice précédent. La charge pour le trimestre a découlé essentiellement de la variation défavorable persistante des variables macroéconomiques prospectives à l'égard des prêts productifs. La charge constatée au trimestre correspondant de 2021 se rapportait aux prêts non productifs dans le secteur de l'énergie. Ce facteur a été annulé en partie par une reprise liée aux prêts productifs, les variables macroéconomiques prospectives ayant continué de s'améliorer à ce moment.

Les PCA de la période de neuf mois ont entraîné une charge de 82 M$, comparativement à une reprise de 53 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, du fait d'une charge importante au titre des PCA sur un prêt de stade 3 d'un montant élevé au cours du premier semestre de 2022. Les PCA au titre des prêts productifs ont donné lieu à une reprise sur des corrections de valeur essentiellement attribuables à la COVID-19 liée à ces prêts au premier trimestre, sous l'effet d'une légère amélioration des variables macroéconomiques de quatre des scénarios ayant servi à estimer les PCA. Ce facteur a été atténué par la comptabilisation d'une charge au titre des prêts productifs par suite d'une variation défavorable des variables macroéconomiques prospectives. En 2021, la reprise avait résulté essentiellement de l'amélioration, à ce moment, des variables macroéconomiques prospectives à l'égard des prêts productifs, ce qui avait été atténué par des pertes de valeur liées à des prêts non productifs dans le secteur de l'énergie.

Le total des charges d'exploitation a été de 325 M$ pour le trimestre, en légère hausse de 2 M$, ou 0,6 %, et stable pour la période de neuf mois à 964 M$. Confrontés aux pressions inflationnistes, nous avons continué de gérer nos coûts avec prudence tout en procédant à des investissements afin de faire croître nos secteurs d'activité et de soutenir des projets de réglementation. Pour la période de neuf mois, la hausse des coûts a également été contrée par la diminution des coûts liés à l'instauration d'un mode de travail hybride au cours de l'exercice précédent.

En ce qui concerne la charge d'impôt sur le résultat, le taux d'imposition effectif pour le troisième trimestre de 2022 a été de 26,6 %. Le taux prévu par la loi étant de 26,5 %, la charge d'impôt a quelque peu augmenté. Pour le troisième trimestre de 2021, le taux d'imposition effectif avait été de 27,2 %.

Dividendes

Dividendes déclarés au troisième trimestre de 2022

Au cours du troisième trimestre de 2022, la banque a déclaré des dividendes trimestriels réguliers de 13 M$ sur toutes ses séries d'actions privilégiées de catégorie 1 en circulation pour le troisième trimestre de 2022 ainsi qu'un deuxième dividende intermédiaire de 90 M$ sur ses actions ordinaires pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2022.

Dividendes déclarés au quatrième trimestre de 2022

Le 21 octobre 2022, la banque a déclaré, pour le quatrième trimestre de 2022, des dividendes trimestriels réguliers sur toutes ses séries d'actions privilégiées de catégorie 1 en circulation. Ces dividendes seront versés, conformément à leurs modalités et de la façon habituelle, le 31 décembre 2022 ou le premier jour ouvrable suivant, à l'actionnaire inscrit le 15 décembre 2022.

Puisque les dividendes trimestriels sur les actions privilégiées pour le quatrième trimestre de 2022 ont été déclarés après le 30 septembre 2022, leur montant n'a pas été inscrit au passif du bilan. Pour le moment, aucun dividende n'a été déclaré sur les actions ordinaires de la Banque HSBC Canada au cours du quatrième trimestre.

Résultats des secteurs d'activité pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 20221

Services aux entreprises (« SE »)

Le total du résultat d'exploitation s'est fixé à 308 M$ pour le trimestre, s'étant accru de 40 M$, ou 15 %, et pour la période de neuf mois, il a atteint 881 M$, affichant une hausse de 120 M$, ou 16 %. Les SE ont conservé leur élan en 2022, les prêts et acceptations s'étant accrus de 4,9 G$ dans les neuf premiers mois et les soldes des dépôts ayant augmenté en regard de ceux enregistrés au troisième trimestre de 2021. Les produits d'intérêts nets se sont raffermis en raison de l'incidence des majorations de taux pratiquées par la banque centrale au cours du présent exercice et de l'accroissement des volumes. De même, les produits autres que d'intérêts ont progressé, les volumes des acceptations bancaires et les activités au chapitre des cartes de crédit d'entreprise et des paiements au pays et à l'échelle internationale s'étant accrus.

Notre ambition est de demeurer le partenaire financier international de prédilection pour nos clients et de continuer à les aider à réaliser leurs projets de transition vers une économie à zéro émission nette. Tirant parti de notre réseau international et grâce à des investissements continus dans nos principales plateformes du Service mondial de solutions de paiement2 (« SMSP ») et du Commerce international et financement des comptes clients, nous sommes en mesure de resserrer les liens avec notre clientèle grâce à des services liés aux transactions primés et de l'aider à combler ses besoins bancaires au pays et à l'étranger. L'attention soutenue que nous lui accordons nous a valu, au premier trimestre de 2022, les mentions de meilleure banque pour le financement du commerce international et de meilleure banque pour la qualité des services au Canada de la part du magazine Euromoney.

Pour le trimestre, le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat s'est chiffré à 195 M$, s'étant accru de 26 M$, ou 15 %, et pour la période de neuf mois, il a été de 528 M$, s'étant accru de 17 M$, ou 3,3 %, et ce, essentiellement à cause de l'amélioration du résultat d'exploitation, laquelle a été contrebalancée par une variation défavorable des PCA.

Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers (« GPSBP »)

Le total du résultat d'exploitation a atteint 270 M$ pour le trimestre, ce qui correspond à une hausse de 58 M$, ou 27 %, et pour la période de neuf mois, il a été de 719 M$, s'étant accru de 91 M$, ou 14 %. Ces hausses ont découlé de la forte progression des volumes des prêts et des soldes des dépôts ainsi que de l'amélioration des marges par suite des majorations de taux pratiquées par la banque centrale, facteurs neutralisés en partie par le recul des produits associés à la gestion de la trésorerie.

Nous avons continué d'élargir notre clientèle, mettant l'accent sur celle à l'échelle internationale et proposant des produits qui s'avèrent concurrentiels sur le marché et qui comblent ses besoins. De plus, nous investissons toujours dans nos canaux d'acquisition et de distribution ainsi que dans les perfectionnements d'ordre numérique afin d'améliorer l'expérience client. Grâce à ces initiatives, la publication Cosmopolitan The Daily nous a offert les distinctions de meilleure expérience d'accueil du client à l'international et de meilleure banque pour les petites entreprises au Canada au cours de l'exercice.

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat du trimestre et de la période de neuf mois a atteint un nouveau sommet3. Pour le trimestre, il s'est chiffré à 83 M$, ayant bondi de 31 M$, ou 60 % et pour la période de neuf mois, il s'est dégagé à 208 M$, s'étant accru de 65 M$, ou 45 %. Ces augmentations sont essentiellement imputables à l'amélioration du résultat d'exploitation, facteur atténué par une hausse des PCA.

Services bancaires internationaux (« SBI »)4

Le total du résultat d'exploitation du trimestre s'est chiffré à 58 M$, ce qui représente une hausse de 2 M$, ou 3,6 %, et celui de la période de neuf mois a totalisé 144 M$, en baisse de 24 M$, ou 14 %. L'intensification des activités au chapitre des transactions bancaires est demeurée solide, ce qui s'explique en partie par la hausse des écarts et des volumes. Ce facteur a été neutralisé par la baisse des produits tirés des commissions générées par le marché des capitaux et les services-conseils, principalement en raison des conditions de marché difficiles et du rendement élevé enregistré un an plus tôt. Pour la période de neuf mois, les baisses ont également été accentuées par une variation défavorable de la valeur d'une facilité de syndication de prêts.

Les SBI conservent leur stratégie qui est bien établie, à savoir proposer des solutions bancaires de gros sur mesure en tirant parti du vaste réseau de distribution de la HSBC pour offrir des produits et solutions qui répondent aux besoins de nos clients internationaux.

Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec nos clients afin de comprendre les défis uniques auxquels ils sont confrontés et de les seconder dans leurs efforts pour renouer avec la croissance et dans leurs plans de transition vers une économie à zéro émission nette.

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat s'est dégagé à 32 M$ pour le trimestre, en hausse de 10 M$, ou 45 %. L'augmentation pour le trimestre s'explique par la hausse des produits d'intérêts nets et la diminution des charges au titre des pertes de crédit attendues. Pour la période de neuf mois, le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat s'est chiffré à 70 M$, ce qui signale un recul de 40 M$, ou 36 %. Ces diminutions ont résulté principalement d'une baisse des produits autres que d'intérêts et d'une variation défavorable des PCA, ce qui a été atténué par une augmentation des produits d'intérêts nets.

Marchés et Services liés aux valeurs mobilières (« MSVM »)4

Le total du résultat d'exploitation du trimestre s'est fixé à 26 M$, en hausse de 4 M$, ou 18 %, et celui de la période de neuf mois a atteint 83 M$, ce qui traduit une progression de 16 M$, ou 24 %. Ces augmentations ont découlé des majorations de taux pratiquées par la banque centrale au cours de l'exercice ainsi que de la montée des produits tirés de la négociation des produits de change.

Les MSVM conservent leur stratégie, laquelle est bien établie, à savoir proposer des solutions sur mesure en tirant parti du vaste réseau de distribution de la HSBC pour offrir des produits et solutions qui répondent aux besoins de nos clients internationaux.

Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec nos clients afin de comprendre les défis uniques auxquels ils sont confrontés et de les seconder dans leurs efforts pour renouer avec la croissance et dans leurs plans de transition vers une économie à zéro émission nette.

Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat a bondi de 2 M$, ou 18 %, se situant à 13 M$ pour le trimestre, et il a monté de 14 M$, ou 47 %, s'établissant à 44 M$ pour la période de neuf mois, ce qui provient surtout de l'amélioration du résultat d'exploitation, laquelle a été contrebalancée en partie par la hausse des charges d'exploitation.

Centre général5

La perte avant la charge d'impôt sur le résultat a été de 25 M$ pour le trimestre, comparativement à une perte de 20 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, en raison des coûts plus élevés pour faire croître nos activités. Le bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat pour la période de neuf mois a représenté une perte de 62 M$, qui est moindre que celle de 69 M$ enregistrée à la même période un an plus tôt, ce qui s'explique principalement par la baisse des charges d'exploitation liée à l'instauration d'un mode de travail hybride au cours de l'exercice précédent et par l'augmentation des produits d'intérêts nets attribuable aux hausses de taux de la banque centrale, facteurs qui ont été annulés en partie par le recul des produits autres que d'intérêts.

Comparaison du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2022 et des périodes correspondantes de l'exercice précédent (sauf indication contraire). À compter du troisième trimestre de 2022, le Service mondial de gestion des liquidités et de la trésorerie (« SMGLT ») a été renommé Service mondial de solutions de paiement (« SMSP »). Record pour le trimestre et la période de neuf mois depuis la formation de GPSBP en tant que secteur d'activité mondial distinct en 2011. Avec prise d'effet au quatrième trimestre de 2021, nous avons scindé le secteur d'activité auparavant appelé « Services bancaires internationaux et marchés » en deux secteurs, soit « Services bancaires internationaux » et « Marchés et Services liés aux valeurs mobilières », afin de refléter nos nouveaux secteurs d'activité. Toutes les données comparatives ont été ajustées pour être conformes à la présentation adoptée pour les périodes à l'étude. Le centre général n'est pas un secteur d'activité de la banque. Les nombres indiqués ci-dessus présentent un rapprochement des résultats des secteurs d'activité et de ceux de l'entité.

Pour évaluer sa performance, la banque utilise des mesures financières supplémentaires qui sont établies à partir de chiffres calculés selon les IFRS. Ce qui suit constitue un glossaire des mesures pertinentes qui sont employées tout au long de ce document, mais qui ne figurent pas dans les états financiers consolidés. Les mesures financières supplémentaires suivantes comprennent les soldes moyens, et les chiffres annualisés de l'état du résultat net, tel qu'il est indiqué, sont utilisés tout au long de ce document.

Le rendement des capitaux propres moyens attribuables à l'actionnaire ordinaire correspond au bénéfice attribuable à l'actionnaire ordinaire annualisé de la période, divisé par la moyenne1 des capitaux propres ordinaires.

Le rendement de la moyenne des actifs pondérés en fonction des risques correspond au bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat annualisé, divisé par la moyenne1 des actifs pondérés en fonction des risques.

Le ratio d'efficience correspond au total des charges d'exploitation exprimé en pourcentage du total du résultat d'exploitation.

Le ratio du levier d'exploitation s'entend de l'écart entre le taux de variation du résultat d'exploitation et celui des charges d'exploitation.

La marge d'intérêts nette désigne les produits d'intérêts nets exprimés en pourcentage annualisé de la moyenne1 des actifs productifs d'intérêts.

La variation des pertes de crédit attendues en pourcentage de la moyenne du montant brut des prêts et avances et des acceptations s'entend de la variation des pertes de crédit attendues2 annualisée, exprimée en pourcentage de la moyenne1 du montant brut des prêts et avances à des clients et des engagements de clients en contrepartie d'acceptations.

La variation des pertes de crédit attendues sur les prêts et avances et les acceptations de stade 3 en pourcentage de la moyenne du montant brut des prêts et avances et des acceptations s'entend de la variation des pertes de crédit attendues2 annualisée sur les actifs de stade 3, exprimée en pourcentage de la moyenne1 du montant brut des prêts et avances à des clients et des engagements de clients en contrepartie d'acceptations.

Le total de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues de stade 3 en pourcentage du montant brut des prêts et avances et des acceptations de stade 3 s'entend du total de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues2 sur les prêts et avances à des clients et les engagements de clients en contrepartie d'acceptations de stade 3 exprimé en pourcentage des prêts et avances à des clients et des engagements de clients en contrepartie d'acceptations de stade 3.

Les sorties du bilan nettes en pourcentage de la moyenne des prêts et avances à des clients et des acceptations correspondent aux sorties du bilan nettes annualisées, exprimées en pourcentage de la moyenne1 du montant net des prêts et avances à des clients et des engagements de clients en contrepartie d'acceptations.

Le ratio des avances à des clients en pourcentage des comptes des clients correspond aux prêts et avances à des clients exprimés en pourcentage des comptes des clients.

La marge d'intérêts nette est calculée à l'aide des soldes moyens quotidiens. Toutes les autres mesures financières mettent en jeu des soldes moyens qui sont établis à l'aide des soldes à la clôture du trimestre. La variation des pertes de crédit attendues a essentiellement trait aux prêts, aux acceptations et aux engagements.

(Montants en M$, sauf indication contraire) Performance et situation financières Trimestre clos le Période de neuf mois

close le 30 sept.

2022 30 sept.

2021 30 sept.

2022 30 sept.

2021 Performance financière de la période Total du résultat d'exploitation 665 560 1 834 1 636 Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 298 234 788 725 Bénéfice attribuable à l'actionnaire ordinaire 206 159 542 496 Variation des pertes de crédit attendues et autres pertes de valeur liées au crédit ? (charge)/reprise (42) (3) (82) 53 Charges d'exploitation (325) (323) (964) (964) Bénéfice de base et dilué par action ordinaire ($) 0,38 0,29 0,99 0,90 Ratios financiers (%)1 Rendement des capitaux propres moyens attribuables à l'actionnaire ordinaire 17,6 10,9 14,5 11,5 Rendement de la moyenne des actifs pondérés en fonction des risques 2,7 2,4 2,5 2,4 Ratio d'efficience 48,9 57,7 52,6 58,9 Ratio du levier d'exploitation 18,1 16,8 12,1 5,9 Marge d'intérêts nette 1,62 1,20 1,42 1,19 Variation des pertes de crédit attendues en pourcentage de la moyenne du montant brut des prêts et avances et des acceptations2 0,21 0,02 0,14 s. o. Variation des pertes de crédit attendues sur les prêts et avances et les acceptations de stade 3 en pourcentage de la moyenne du montant brut des prêts et avances et des acceptations 0,08 0,14 0,15 0,09 Total de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues de stade 3 en pourcentage du montant brut des prêts et avances et des acceptations de stade 3 29,0 45,3 29,0 45,3 Sorties du bilan nettes en pourcentage de la moyenne des prêts et avances et des acceptations 0,01 0,08 0,23 0,08

Mesures financières et mesures du capital Au 30 sept. 2022 31 déc. 2021 Situation financière à la clôture de la période Total de l'actif 134 047 119 853 Prêts et avances à des clients 75 672 68 699 Comptes des clients 81 500 73 626 Ratio des avances à des clients en pourcentage des comptes des clients (%)1 92,8 93,3 Capitaux propres attribuables à l'actionnaire ordinaire 4 636 5 776 Mesures du capital, du levier et de la liquidité Ratio des capitaux propres ordinaires de catégorie 1 (%)3 11,1 14,0 Ratio du capital de catégorie 1 (%)3 13,5 16,8 Ratio du capital total (%)3 15,8 19,3 Ratio de levier (%)3 4,3 5,8 Actifs pondérés en fonction des risques (M$)3 44 481 39 836 Ratio de liquidité à court terme (%)4 153 147

Il y a lieu de se reporter à la section « Utilisation de mesures financières supplémentaires » figurant dans le présent document pour obtenir un glossaire des mesures utilisées. La mention « s. o. » est indiquée lorsque la banque est en position de reprise nette, ce qui donne lieu à un ratio négatif. Les ratios du capital et les actifs pondérés en fonction des risques sont calculés au moyen de la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF et le ratio de levier est calculé conformément à la ligne directrice sur les exigences de levier de ce même organisme. Ces lignes directrices sont fondées sur celles de Bâle III. Le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio ou « LCR ») est calculé en accord avec la ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF, laquelle intègre les normes de Bâle en ce domaine. Le LCR indiqué dans ce tableau a été calculé à partir des moyennes des chiffres à la clôture de chaque mois du trimestre.

(Montants en M$, sauf les montants par action) Trimestre clos le Période de neuf mois

close le 30 sept.

2022 30 sept.

2021 30 sept.

2022 30 sept.

2021 Produits d'intérêts 934 451 2 035 1 348 Charges d'intérêts (485) (136) (880) (445) Produits d'intérêts nets 449 315 1 155 903 Produits de commissions 223 225 669 671 Charges de commissions (29) (28) (82) (82) Produits de commissions nets 194 197 587 589 Produits nets tirés des instruments financiers détenus à des fins de transaction 15 26 66 84 Variations de la juste valeur des autres instruments financiers devant obligatoirement être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net ? 1 (1) 4 Profits diminués des pertes liés aux placements financiers ? 13 2 35 Autres produits d'exploitation 7 8 25 21 Total du résultat d'exploitation 665 560 1 834 1 636 Variation des pertes de crédit attendues et autres pertes de valeur liées au crédit ? (charge)/reprise (42) (3) (82) 53 Résultat d'exploitation net 623 557 1 752 1 689 Rémunération et avantages du personnel (148) (145) (451) (456) Charges générales et administratives (146) (150) (426) (405) Amortissement et perte de valeur des immobilisations corporelles (18) (17) (49) (64) Amortissement et perte de valeur des immobilisations incorporelles (13) (11) (38) (39) Total des charges d'exploitation (325) (323) (964) (964) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 298 234 788 725 Charge d'impôt sur le résultat (79) (63) (210) (195) Bénéfice de la période 219 171 578 530 Bénéfice attribuable à l'actionnaire ordinaire 206 159 542 496 Bénéfice attribuable au détenteur d'actions privilégiées 13 12 36 34 Bénéfice attribuable à l'actionnaire 219 171 578 530 Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation (en milliers) 548 668 548 668 548 668 548 668 Bénéfice de base et dilué par action ordinaire ($) 0,38 0,29 0,99 0,90

Au (Montants en M$) 30 sept. 2022 31 déc. 2021 ACTIF Trésorerie et soldes détenus dans la banque centrale 4 092 13 955 Effets en cours de compensation auprès d'autres banques 17 9 Actifs détenus à des fins de transaction 7 372 2 907 Autres actifs financiers devant obligatoirement être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net 18 18 Dérivés 6 751 2 773 Prêts et avances à des banques 900 1 659 Prêts et avances à des clients 75 672 68 699 Prises en pension à des fins autres que de transaction 8 331 9 058 Placements financiers 23 279 14 969 Autres actifs 3 256 1 377 Paiements anticipés et produits à recevoir 374 186 Engagements de clients en contrepartie d'acceptations 3 161 3 548 Actifs d'impôt exigible 221 148 Immobilisations corporelles 317 263 Goodwill et immobilisations incorporelles 196 181 Actifs d'impôt différé 90 103 Total de l'actif 134 047 119 853 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif Dépôts effectués par des banques 821 1 313 Comptes des clients 81 500 73 626 Mises en pension à des fins autres que de transaction 7 723 8 044 Effets en transit vers d'autres banques 156 253 Passifs détenus à des fins de transaction 6 347 3 598 Dérivés 7 157 2 978 Titres de créance émis 14 903 14 339 Autres passifs 4 733 3 517 Acceptations 3 170 3 556 Charges à payer et produits différés 537 401 Passifs au titre des prestations de retraite 208 267 Créances subordonnées 1 011 1 011 Provisions 45 74 Total du passif 128 311 112 977 Capitaux propres Actions ordinaires 1 125 1 725 Actions privilégiées 1 100 1 100 Autres réserves (766) (23) Résultats non distribués 4 277 4 074 Total des capitaux propres attribuable à l'actionnaire 5 736 6 876 Total du passif et des capitaux propres 134 047 119 853

(Montants en M$) Trimestre clos le Période de neuf mois close le 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2022 30 sept. 2021 Services aux entreprises Produits d'intérêts nets 187 152 522 421 Produits autres que d'intérêts 121 116 359 340 Total du résultat d'exploitation 308 268 881 761 Variation des pertes de crédit attendues ? (charge)/reprise (14) 1 (51) 37 Résultat d'exploitation net 294 269 830 798 Total des charges d'exploitation (99) (100) (302) (287) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 195 169 528 511 Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers Produits d'intérêts nets 202 133 499 395 Produits autres que d'intérêts 68 79 220 233 Total du résultat d'exploitation 270 212 719 628 Variation des pertes de crédit attendues ? (charge)/reprise (22) 8 (22) 12 Résultat d'exploitation net 248 220 697 640 Total des charges d'exploitation (165) (168) (489) (497) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 83 52 208 143 Services bancaires internationaux1 Produits d'intérêts nets 45 24 99 69 Produits autres que d'intérêts 13 32 45 99 Total du résultat d'exploitation 58 56 144 168 Variation des pertes de crédit attendues ? (charge)/reprise (6) (12) (9) 4 Résultat d'exploitation net 52 44 135 172 Total des charges d'exploitation (20) (22) (65) (62) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 32 22 70 110 Marchés et Services liés aux valeurs mobilières1 Produits d'intérêts nets 12 6 31 18 Produits autres que d'intérêts 14 16 52 49 Résultat d'exploitation net 26 22 83 67 Total des charges d'exploitation (13) (11) (39) (37) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 13 11 44 30 Centre général2 Produits d'intérêts nets 3 ? 4 ? Produits autres que d'intérêts ? 2 3 12 Résultat d'exploitation net 3 2 7 12 Total des charges d'exploitation (28) (22) (69) (81) Bénéfice/(perte) avant la charge d'impôt sur le résultat (25) (20) (62) (69)

Avec prise d'effet au quatrième trimestre de 2021, nous avons scindé le secteur d'activité auparavant appelé « Services bancaires internationaux et marchés » en deux secteurs, soit « Services bancaires internationaux » et « Marchés et Services liés aux valeurs mobilières », afin de refléter nos nouveaux secteurs d'activité. Toutes les données comparatives ont été ajustées pour être conformes à la présentation adoptée pour les périodes à l'étude. Le centre général n'est pas un secteur d'activité de la banque. Les nombres indiqués ci-dessus présentent un rapprochement des résultats des secteurs d'activité et de ceux de l'entité.

Examen stratégique

Le Groupe HSBC examine régulièrement ses secteurs d'activité dans tous les marchés et étudie actuellement la possibilité de vendre éventuellement la totalité de la participation du Groupe dans la Banque HSBC Canada. Aucune décision n'a été prise et des mises à jour seront communiquées au besoin.

Renseignements relatifs à la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc (« Groupe HSBC »), est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances, ici et à l'échelle mondiale, par l'entremise de quatre secteurs d'activité, soit Services aux entreprises, Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, Services bancaires internationaux1 et Marchés et Services liés aux valeurs mobilières1.

Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère de la Banque HSBC Canada, est situé à Londres, au Royaume-Uni. HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 63 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs totalisant 2 992 G$ US au 30 septembre 2022, il est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter : @HSBC_CA ou sur Facebook : @HSBCCanada.

Avec prise d'effet au quatrième trimestre de 2021, nous avons scindé le secteur d'activité auparavant appelé « Services bancaires internationaux et marchés » en deux secteurs, soit « Services bancaires internationaux » et « Marchés et Services liés aux valeurs mobilières », afin de refléter nos nouveaux secteurs d'activité. Toutes les données comparatives ont été ajustées pour être conformes à la présentation adoptée pour la période à l'étude.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent document renferme des informations prospectives, dont des énoncés concernant les activités et projets futurs de la banque. Ces énoncés se caractérisent par le fait qu'ils ne reposent pas strictement sur des données ou événements passés ou en cours. Des énoncés prospectifs renferment souvent des termes ou expressions comme « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « planifier » et « croire », ainsi que des mots ou expressions similaires qui sont employés pour décrire le rendement financier ou opérationnel à venir. De par leur nature même, ces énoncés nous obligent à poser plusieurs hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes qui leur sont inhérents et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans les énoncés prospectifs. Nous prions le lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés puisque de nombreux facteurs de risque pourraient donner lieu à des résultats réels nettement différents des attentes exprimées par les énoncés. Dans le rapport de gestion figurant dans le Rapport et états financiers annuels 2021, la rubrique « Risques » décrit les principaux risques auxquels la banque est exposée, risques qui, s'ils ne sont pas gérés comme il se doit, pourraient influer grandement sur ses résultats financiers à venir. Ces risques comprennent le risque de crédit, le risque de trésorerie (incluant le risque de capital, le risque de liquidité et de financement et le risque de taux d'intérêt), le risque de marché, le risque lié à la résilience, le risque de non-conformité à la réglementation, le risque lié aux crimes financiers, le risque lié aux modèles et le risque lié à la caisse de retraite. Les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent nettement des attentes exprimées par les énoncés prospectifs comprennent la conjoncture économique dans son ensemble et les conditions de marché, l'inflation, les politiques budgétaires et monétaires, les modifications des lois, de la réglementation et de l'approche de supervision, le degré de concurrence et les technologies de rupture, les cybermenaces et l'accès non autorisé aux systèmes, les modifications de nos notations de crédit, le risque lié aux changements climatiques, dont les conséquences des risques de transition et des risques matériels, la transition visant les taux interbancaires offerts (« TIO ») et le taux Canadian Dollar Offered Rate (« CDOR »), ainsi que d'autres risques comme les changements touchant les normes comptables, les changements de taux d'imposition, les changements de lois et règlements fiscaux et leur interprétation par les autorités fiscales, le risque de fraude de la part d'employés ou d'autres parties, les transactions non autorisées et réalisées par le personnel et l'erreur humaine. Par ailleurs, Groupe HSBC examine régulièrement ses secteurs d'activité dans tous les marchés et étudie actuellement la possibilité de vendre éventuellement la totalité de la participation du Groupe dans Banque HSBC Canada. Notre capacité à concrétiser nos priorités stratégiques et à gérer de manière proactive les exigences du cadre réglementaire dépend du perfectionnement et de la fidélisation de nos cadres dirigeants et de nos employés les plus performants. Demeurer en mesure de recruter, de perfectionner et de conserver à notre emploi du personnel compétent dans un marché du travail des plus compétitifs et actifs se révèle toujours difficile. Malgré les plans d'urgence que nous avons instaurés afin d'assurer notre résilience advenant des perturbations opérationnelles à la fois prolongées et majeures, notre capacité d'exercer nos activités pourrait souffrir d'une défaillance dans les infrastructures qui soutiennent nos activités et les collectivités avec lesquelles nous faisons des affaires, incluant, sans toutefois s'y limiter, une défaillance provoquée par une urgence de santé publique, une pandémie, une catastrophe écologique, un acte terroriste et un événement géopolitique. Les rubriques « Facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats futurs » et « Répercussions de la COVID-19 et notre réaction » du Rapport et états financiers annuels 2021 renferment une description de ces facteurs de risque. Nous tenons à aviser le lecteur que la liste de facteurs de risque présentée ci-dessus n'est pas exhaustive et qu'il se peut que d'autres incertitudes et facteurs éventuels non mentionnés aux présentes nuisent à nos résultats et à notre situation financière. Tout énoncé prospectif paraissant dans ce document n'est valable qu'en date de celui-ci. Nous ne nous engageons nullement à réviser, à mettre à jour ou à modifier les énoncés prospectifs en raison de nouvelles informations, d'événements ultérieurs ou d'autres circonstances, et nous déclinons expressément toute obligation de le faire, sauf dans la mesure où les lois pertinentes sur les valeurs mobilières nous y contraignent.

