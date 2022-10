Amkor exploite son leadership mondial dans le secteur automobile pour soutenir l'écosystème européen des semi-conducteurs





Amkor Technology, Inc. (Nasdaq : AMKR), fournisseur leader de services d'emballage et de test de semi-conducteurs, a annoncé aujourd'hui son engagement à soutenir les initiatives européennes visant à réaliser une régionalisation stratégique pour les semi-conducteurs automobiles.

La prolifération des applications pour les semi-conducteurs automobiles continue de s'accélérer ? de l'électrification, l'électronique de carrosserie et la connectivité au système ADAS et à l'infodivertissement. Grâce à sa présence manufacturière à Porto, au Portugal, Amkor occupe une position unique pour aider l'Union européenne dans sa volonté de régionalisation des semi-conducteurs automobiles.

« Les applications de semi-conducteurs automobiles évoluent au-delà du filaire et passent à la technologie des puces retournées », a déclaré Kevin Engel, Vice-président exécutif de l'unité commerciale Flip Chip/Wafer Services d'Amkor. « Les conceptions évoluent vers des solutions fan-out avec plus de puces intégrées par boîtier et vers des systèmes plus grands combinant des boîtiers à l'échelle de la puce à plusieurs puces et au niveau de la tranche qui aident les équipementiers automobiles à relever les défis de la transition vers des voitures plus intelligentes avec une connectivité accrue et des fonctions de sécurité plus avancées. Les solutions de test de qualité automobile sont également un élément essentiel du déploiement de ces solutions dans les véhicules. Amkor est le seul OSAT de niveau 1 à haut volume et à emballage avancé en Europe et offre ces capacités sophistiquées dans notre installation au Portugal. »

Les investissements d'Amkor dans les capacités de son installation au Portugal lui permettent de soutenir l'agilité de la chaîne d'approvisionnement locale. Alors que la loi sur les puces de l'UE continue de prendre de l'ampleur, Amkor est prête à aider les leaders de l'industrie automobile basés dans l'UE dans son usine de Porto de 500 000 pieds carrés (environ 46 500 mètres carrés), certifiée IATF 16949. Amkor possède plus de 40 ans d'expertise dans le domaine de l'automobile et est certifiée IATF dans sept pays du monde. Amkor a canalisé l'échelle et les prouesses de son empreinte mondiale d'emballage avancé directement dans la chaîne d'approvisionnement européenne locale.

Les clients d'Amkor qui font des affaires en Europe ont réalisé les avantages stratégiques que permet l'installation au Portugal :

« Amkor Technology est un partenaire de confiance d'Infineon. Grâce à sa proximité avec nos clients européens du secteur automobile et à sa proximité avec les centres d'innovation de boîtiers européens d'Infineon, l'installation d'Amkor au Portugal est bien positionnée et offre la flexibilité nécessaire pour renforcer davantage notre chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs », a déclaré Alexander Gorski, Vice-président exécutif d'Infineon, Opérations.

« GF s'engage à développer notre écosystème de fabrication européen pour soutenir les clients locaux et mondiaux, notamment sur les marchés de l'automobile. Les plans d'Amkor d'investir dans les services OSAT pour l'industrie automobile au Portugal fourniront des services très nécessaires au sein de l'UE et développeront la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs entre les États-Unis et l'Europe », a déclaré Mike Hogan, Directeur commercial de GlobalFoundries.

« L'installation d'Amkor au Portugal sera une extension du réseau de la chaîne d'approvisionnement de ST en Europe. Ses services apportent une capacité d'assemblage et de test supplémentaire à proximité de nos fabs back-end EMEA situés à Malte et au Maroc, soutenant ainsi nos clients européens et mondiaux », déclare Fabio Gualandris, Vice-président exécutif et responsable de l'organisation Back-End Manufacturing and Technology de STMicroelectronics.

En cette période charnière pour l'industrie des semi-conducteurs, les fabricants comme les fournisseurs peuvent être confrontés à des perturbations politiques, industrielles, technologiques et financières. Pour les constructeurs automobiles européens, le soutien mondial et la présence locale d'Amkor lui permettent d'aider l'UE à poursuivre ses objectifs, à savoir assurer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et fournir les solutions automobiles de nouvelle génération qui l'aideront à rester compétitive. Pour en savoir plus sur les capacités d'Amkor dans l'industrie automobile et sur notre installation au Portugal, veuillez visiter le site amkor.com/ATEP.

