Sayona octroie 30 000 $ pour la revitalisation des sentiers du Mont-Vidéo et inaugure le Sentier Pédestre Lithium





LA MOTTE, QC, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Fidèle à son engagement de faire de ses projets un élément de fierté pour les communautés et la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Sayona est heureuse de contribuer à la revitalisation des sentiers pédestres du Mont-Vidéo avec un don de 30 000 $. Pour souligner cette implication, le Sentier Pédestre Lithium accueille maintenant les promeneurs et les amants de la Nature.

« En propulsant la transformation des transports, Sayona et le lithium feront rayonner l'Abitibi-Témiscamingue et le Québec partout dans le monde. C'est donc extrêmement important pour nous que nos communautés d'accueil puissent bénéficier directement de ces succès et c'est en ce sens que Sayona s'implique dans la revitalisation des sentiers pédestres du Mont-Vidéo », a déclaré Mme Cindy Valence, cheffe de la direction développement durable de Sayona.

Ce montant sera entre autres consacré à l'amélioration du réseau de sentiers, à la construction d'escaliers et de ponts.

« C'est toujours un grand plaisir de voir des entreprises comme Sayona contribuer au développement de nos installations récréotouristiques régionales. Au Mont-Vidéo, ce don et le travail de nos vaillants bénévoles permettront de donner un nouveau souffle à notre réseau de sentiers », a réagi Mme Christine Martineau, directrice générale du Mont-Vidéo.

Le réseau de sentiers du Mont-Vidéo sillonne une forêt composée, entre autres, d'érable, de trembles et de bouleaux. Les randonneurs peuvent y admirer une chute, ainsi que les phénomènes de failles et de marmites. Le belvédère (prévu à l'été 2023) au sommet du Mont-Vidéo permettra, par temps clair, d'admirer un panorama de 100 km. Pour plus d'informations : Mont Vidéo (montvideo.ca)

À propos du Mont Vidéo

Le Mont-Vidéo est un centre récréotouristique à l'année avec des équipements et des infrastructures de qualité pour la pratique d'activités de loisirs extérieurs, dans un environnement naturel et sécuritaire. Le Mont -Vidéo débuta ses opérations en décembre 1965 avec 8 pistes de ski et une seule remontée mécanique. Aujourd'hui, c'est 20 pistes de ski pour un dénivelé de 107 mètres et trois remontées mécaniques.

Le Mont-Vidéo est un organisme à but non lucratif qui est assuré par un conseil d'administration composé de 14 bénévoles qui proviennent du milieu des affaires de la région ainsi que d'élus municipaux qui ont à coeur son développement.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise travaille au développement de divers projets situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur variant autour de 2 milliards de dollars canadien, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières au pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited sont au Québec.

