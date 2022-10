UL Solutions présente les avancées de la science de la sécurité appliquée au secteur HVACR lors du sommet Eurovent 2022





Les experts en science de la sécurité du secteur HVACR d'UL Solutions fourniront des informations sur les exigences réglementaires, les réfrigérants inflammables, l'ultraviolet C et l'assainissement pour le secteur HVACR au sommet Eurovent.

NORTHBROOK, Illinois, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader mondial de la science appliquée de la sécurité, a annoncé les dernières avancées en matière de tests et de certification dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération (HVACR) qu'elle abordera lors du Sommet Eurovent 2022 qui se tiendra du 25 au 28 octobre à Antalya, en Turquie.

« Alors que le secteur du CVCR se concentre de plus en plus sur la conception de produits plus durables et plus sûrs, UL Solutions contribue à donner aux fabricants de CVCR les moyens de respecter l'évolution des réglementations en matière d'efficacité énergétique et de sécurité tout en répondant aux attentes des consommateurs, des détaillants et des installateurs », a déclaré Giorgio Decataldo, responsable du développement commercial des appareils, du CVC et des composants, UL Solutions. « Nous sommes impatients de nous engager avec l'industrie du CVC à Eurovent et de fournir des idées sur la façon dont ils peuvent atteindre leurs objectifs pour des produits plus conformes et durables. »

Organisé par l'Association turque des fabricants de systèmes de climatisation et de réfrigération (ISKID) et la Société turque des ingénieurs en génie climatique et sanitaire (TTMD), le séminaire annuel d'Eurovent, l'un des temps forts du sommet, se concentre sur les nouvelles technologies et tendances dans le domaine du CVC. Lors du séminaire, Mahmut Karaca, ingénieur de projet chez UL Solutions, présentera une mise à jour sur les ultraviolets-C (UV-C) et l'assainissement dans le domaine du CVC lors du séminaire du 25 octobre.

Cette année, l'Eurovent Innovation HUB, l'événement phare du sommet, se concentrera sur la création de ponts entre l'innovation et la durabilité. À cet effet, Dustin Steward, directeur et responsable mondial de l'industrie pour les appareils, le CVC et les composants chez UL Solutions, présentera un discours-programme le 26 octobre sur les réfrigérants inflammables dans le CVC. Steward illustrera un programme de modélisation et de simulation d'UL Solutions qui permet aux fabricants de prévoir le comportement des réfrigérants inflammables dans les circuits.

Les experts en sciences de la sécurité dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVACR) d'UL Solutions offriront également des informations lors des sessions de travail du groupe de produits Eurovent, notamment des nouvelles et des informations sur les dernières exigences réglementaires. L'ordre du jour des sessions de travail comprend la modélisation et la simulation, les nouveautés et les changements concernant les normes de certification, et le Brexit dans le contexte des équipements de refroidissement par évaporation et des centrales de traitement d'air résidentielles.

« En tant que clé d'un monde plus sûr et plus innovant, la science va de l'avant », a déclaré Decataldo. « Chez UL Solutions, nous exploitons la science pour alimenter notre maîtrise des risques émergents en matière de sécurité dans le domaine du CVC. Cela nous permet de comprendre comment l'industrie HVACR peut s'adapter avec succès. Pour Eurovent, notre objectif est d'aider l'industrie à aborder la sécurité et la performance des produits et des systèmes tout en relevant les défis et en prospérant sur le marché. »

