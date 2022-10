La Ville de Montréal adopte une déclaration visant une gestion responsable et durable de l'eau comme ressource naturelle publique





MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Une déclaration a été adoptée au conseil municipal, lundi, demandant au gouvernement du Québec de hausser les redevances sur l'eau à leur juste valeur, de rendre les quantités puisées publiques et de consacrer les nouveaux revenus aux infrastructures de l'eau des municipalités. Dans un contexte de crise climatique, l'adaptation des infrastructures est essentielle pour faire face aux défis actuels et à venir.

Des millions de litres pour quelques dollars

Les embouteilleurs d'eau et les fabricants de béton paient actuellement 70 $ pour 1 million de litres d'eau prélevés, et ont droit à 75 000 litres gratuits chaque jour. Les autres industries, entreprises et institutions, dont les pâtes et papiers et l'industrie minière, paient 2,50 $ pour 1 million de litres d'eau prélevés, et ont aussi droit à 75 000 litres gratuits par jour. Les industries et les entreprises ont payé, en 2021, moins de 3 M$ pour des prélèvements d'eau de 811 milliards de litres, selon le ministère de l'Environnement du Québec.

« En 2022, nous ne pouvons plus gérer l'eau comme une ressource infinie et gratuite. La sécheresse qui a frappé cette année l'Europe, la Californie et même la Colombie-Britannique le démontre. L'eau est précieuse, c'est une ressource naturelle publique et elle doit le rester. Elle a aussi une valeur économique. Il est grand temps que le gouvernement hausse les redevances sur l'eau à sa juste valeur et que les revenus soient dédiés aux infrastructures de l'eau des municipalités. Les besoins sont si grands qu'il faut trouver d'autres sources de financement et celle-ci en est une », a déclaré Maja Vodanovic, responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

La valeur des infrastructures de l'eau de l'agglomération de Montréal est évaluée à 33 G$ et celle des investissements nécessaires pour assurer son maintien, à 1 G$ par an, pour les 10 prochaines années. C'est le double de l'investissement actuel, malgré une augmentation soutenue depuis plusieurs années. C'est dans ce contexte que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de revoir à la hausse les redevances sur l'eau imposées aux entreprises et de les verser au maintien des infrastructures publiques de l'eau.

Un Pacte vert avec les municipalités

Les 10 plus grandes villes du Québec, réunies au sein de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), ont proposé, en septembre 2022, au gouvernement québécois de mettre en place un Pacte vert avec les municipalités, flexible et sans contrepartie, de 2 G$ par année pour les 5 prochaines années afin de protéger leur population, les infrastructures et leur viabilité financière à long terme face à l'urgence climatique. Les infrastructures visées par le Pacte vert sont notamment les installations de traitement des eaux et les canalisations d'eaux. Ces infrastructures sont coûteuses à entretenir et nécessitent d'importants investissements pour les rendre plus résilientes dans le contexte des changements climatiques.

Citations

« Nous saluons la démarche de la Ville de Montréal et espérons que le gouvernement du Québec y donnera suite rapidement pour honorer ses promesses pré-électorales de réviser les redevances sur l'eau et d'assurer une gestion transparente de cette ressource commune des plus essentielles. Les données sur les prélèvements d'eau doivent être rendues publiques sans quoi la boîte à outils du gouvernement et des intervenants de l'eau restera toujours incomplète », a indiqué Rébecca Pétrin, directrice générale d'Eau Secours.

« Le CQDE invite tous les acteurs municipaux à suivre le leadership de la Ville de Montréal et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en adoptant à leur tour une résolution similaire demandant à la province de lever enfin le secret sur les prélèvements d'eau. Sans ces informations essentielles, la participation du public est illusoire et on met à risque la gestion durable de l'eau et la planification cohérente du territoire. Nous espérons que le palier provincial donnera suite à cette demande exprimée autant par la population que par les municipalités », a souligné Marc Bishai, avocat au CQDE.

« L'Alliance des villes est fière d'appuyer cette déclaration de la Ville de Montréal en vue d'une gestion responsable de l'eau. Hausser les redevances sur l'eau à sa juste valeur économique est essentiel pour la protection de notre patrimoine naturel et afin de fournir le soutien nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des infrastructures de l'eau des villes du Québec », a déclaré Gino Moretti, maire de Saint-Anicet et vice-président de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

