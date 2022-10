Valsoft entre dans le secteur de l'impression et de l'édition avec l'acquisition de MWM Group





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 24 octobre, 2022 / Valsoft Corporation (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles dans des marchés verticaux, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de MWM Group, une entreprise suédoise de logiciels qui développe des solutions logicielles pour les imprimeries de journaux (Print 365) et les entreprises de médias (Media 365).

« Le moment est venu pour MWM de changer de propriétaire, affirme Tony Svensson, président-directeur général de MWM Group. J'ai fait partie de cette entreprise comme employé et, plus tard, comme propriétaire pendant près de 20 ans. Nous avons une main-d'œuvre formidable, composée de certains des meilleurs cerveaux du secteur, et d'une part de marché unique en Europe. Avec ses projets d'expansion tant sur le plan géographique que commercial, Valsoft est le propriétaire idéal pour ouvrir une nouvelle ère de croissance à MWM. »

MWM Group est la troisième entreprise du secteur de l'impression que Valsoft a acquise au cours des trois derniers mois.

« Valsoft s'engage à poursuivre le travail que MWM Group a réalisé en s'appuyant sur plusieurs solutions clés destinées aux imprimeurs et éditeurs, indique Jeffrey Messud, vice-président et directeur général d'Aspire Software, la branche opérationnelle de Valsoft. Nous entrevoyons pour la firme de nombreuses possibilités de services complémentaires. Elle profitera par ailleurs d'une stratégie de croissance à l'international. Valsoft est très honorée de faire partie du voyage de MWM Group et de propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. »

À propos de MWM Group

Fournisseur de services informatiques pour l'impression, l'édition et les médias, le groupe MWM a été fondé en Suède en 1998. La firme propose des systèmes de gestion et d'entreprise ainsi que des services conseils aux imprimeries, éditeurs et sociétés financières grâce à des logiciels certifiés pour Microsoft Dynamics 365, associés à des solutions maison à la pointe du secteur. De plus, elle développe, fournit, met en œuvre et soutient des solutions visant à améliorer l'efficacité et la productivité des personnes et des organisations occupant des espaces communs.

?À propos de Valsoft Corporation

Valsoft Corporation est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées offrant des solutions indispensables parfaitement adaptées aux clients de leur secteur ou de leur créneau. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction en place et les clients.

Valsoft était représentée à l'interne par David Felicissimo (avocat général), Oliver Gray (conseiller juridique principal) et Elisa Marcon (parajuriste). En externe, Valsoft était représentée par Erik Löfwall, Fredrik Osvald et Nina Sna Karaman du cabinet d'avocats Hammarskiöld & Co.

Pour plus de plus amples renseignements, consultez https://www.mwm.se/ et www.valsoftcorp.com.

Contact pour les médias :

Joey Strizzi

Directeur, Communications et relations publiques

Valsoft Corporation

[email protected]

Cellulaire : 514-258-0256

