L'Association québécoise du transport aérien salue la nomination de Geneviève Guilbault comme ministre des Transports

QUÉBEC, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du dévoilement par le premier ministre François Legault de la composition de son nouveau Conseil des ministres, le 20 octobre dernier, l'Association québécoise du transport aérien (AQTA) souhaite faire savoir qu'elle accueille avec enthousiasme la nomination de Madame Geneviève Guilbault qui, en plus de son rôle de vice-première ministre, devient ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Nathalie Tousignant, présidente du conseil d'administration de l'organisme, se dit ravie de cette annonce et souligne que chacun des membres de l'équipe aspire déjà à collaborer avec la nouvelle ministre des Transports sur les enjeux du transport aérien au Québec.

Plusieurs dossiers tels que le transport aérien régional, le maintien des actifs aéroportuaires du ministère et de leur capacité à remplir leur mission ainsi que le rôle du secteur privé dans le transport médical aéroporté feront partie des sujets abordés avec la nouvelle ministre.

« Les valeurs de rigueur, d'intégrité et de pragmatisme véhiculées par Mme Guilbault depuis les quatre dernières années, s'harmonisent parfaitement à celles prônées par l'Association québécoise du transport aérien. Nous entrevoyons une relation constructive pour aborder les enjeux de notre secteur d'activité. » a ajouté Mme Tousignant.

À propos de l'AQTA

Fondée en 1976, l'Association québécoise du transport aérien est un organisme à but non lucratif dont le mandat est d'offrir des services à ses membres et représenter l'industrie afin de soutenir et promouvoir le transport aérien au Québec. Elle regroupe les exploitants aériens d'avions et d'hélicoptères, des unités de formation au pilotage, des aéroports, des entreprises de maintenance et certification ainsi que de produits et services liés à l'aviation.

