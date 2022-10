La quatrième journée des partenaires Dahua tenue à Paris





Dahua Technology, leader mondial en matière de solutions et de services IoT intelligents centrés sur la vidéo, a organisé la quatrième journée des partenaires Dahua au Palais des Congrès de Versailles à Paris, France. Sur le thème "L'innovation par la coopération", Dahua et ses 21 partenaires ECO de différents pays ont présenté leurs dernières solutions innovantes et ont donné un aperçu des innovations communes actuelles et de ce à quoi il faut s'attendre dans les années à venir.

Ensemble, vous pouvez faire plus de choses que seul. Tel était le concept clé de la Journée des partenaires Dahua 2022. Il est impératif que les entreprises envisagent la collaboration et l'intégration de la même manière, ce qui peut permettre de relever efficacement les défis communs auxquels sont confrontés les marchés verticaux. Comme l'a souligné David Shen, président de Dahua Europe de l'Ouest, dans son discours d'ouverture, "les technologies ont évolué rapidement au cours des dernières années, et le besoin de numérisation s'est diversifié. Une seule entreprise ne peut pas fournir des solutions adaptées à toutes les occasions... La valeur ajoutée fournie aux clients doit être faite de solutions et de services complets et intégrés de façon profonde, qui sont ouverts, flexibles, entièrement connectés et faciles à gérer."

Dahua Technology adhère au principe d'ouverture en matière d'intégration et adopte cette philosophie en collaboration avec ses partenaires ECO. Les solutions intelligentes peuvent apporter une valeur ajoutée au-delà de la sécurité pour les villes, les entreprises et d'autres organisations, qu'il s'agisse de réduire les embouteillages, de surveiller la faune, de suivre les flux de déchets ou d'améliorer les ventes dans les points de vente en détails. Des experts en sécurité de différents domaines ont montré comment leurs solutions intelligentes peuvent s'intégrer aux solutions verticales et aux produits de Dahua, au profit des intégrateurs de systèmes et des utilisateurs finaux de divers marchés verticaux, notamment la vente au détail, le transport et le stationnement, l'analyse vidéo, les infrastructures essentielles, les soins de santé, les industries résidentielles, et bien plus encore.

Grâce à la connexion de matériel informatique fiable (hardware) avec ses partenaires technologiques, Dahua offre une variété de solutions parfaitement intégrées avec des fonctions complètes qui permettent aux utilisateurs finaux de faire évoluer leurs systèmes.

En outre, les partenaires qui mettent l'accent sur l'intégration de logiciels peuvent créer une plate-forme unifiée à partir de la technologie d'intelligence artificielle de Dahua afin de fournir des rapports complets pour une analyse commerciale intelligente, permettant ainsi à un plus grand nombre d'industries verticales d'optimiser leurs opérations commerciales.

La Journée des partenaires de Dahua est l'occasion de prouver l'ouverture et l'intégration des produits et solutions intelligents, visant à obtenir un réel succès durable et à surmonter les défis imprévus grâce à une coopération écologique. En étroite collaboration avec ses partenaires ECO, Dahua Technology prône le développement durable de la société tout en permettant l'innovation numérique des villes et la transformation intelligente des entreprises.

