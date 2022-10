Neptune conclut un règlement dans le cadre d'un recours collectif d'actionnaires





LAVAL, QC, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (Nasdaq : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui qu'elle a accepté de régler et de résoudre un recours collectif putatif d'actionnaires intenté contre Neptune et certains de ses dirigeants et administrateurs actuels et anciens, intitulé Gong c. Neptune Solutions Bien-être inc. (dossier n° 2:21-cv-01386-ENV-ARL) en instance devant la Cour de district des États-Unis pour le district est de New York (la « Cour »). Le litige porte sur des allégations selon lesquelles, entre autres, la Société aurait fait des déclarations fausses ou trompeuses concernant des renseignements importants.

Le règlement prévoit un paiement brut au groupe compris entre 4 et 4,25 millions de dollars, le montant exact étant sous le contrôle de la Société et dépendant du type de contrepartie utilisé. Le règlement est soumis à l'approbation de la Cour et à la certification du groupe par la Cour. Le règlement résoudra cette affaire contre tous les défendeurs, et la contrepartie sera utilisée pour satisfaire les frais d'administration du règlement, les honoraires et les coûts des avocats des demandeurs, ainsi que les paiements à tous les membres du groupe. En échange de la contrepartie du règlement, la Société et les autres défendeurs seront libérés de toutes les réclamations des demandeurs et du groupe. La Société nie tout acte répréhensible et toute responsabilité. Le règlement ne constitue pas une admission d'acte répréhensible ou de responsabilité de la part de la Société ou de tout défendeur.

Le groupe est composé de toutes les personnes et entités qui ont acheté ou autrement acquis des titres de Neptune sur le Nasdaq ou une autre place de négociation américaine entre le 24 juillet 2019 et le 15 juillet 2021.

Le règlement est assujetti à diverses conditions, y compris, mais sans s'y limiter, l'approbation préliminaire de la Cour et l'approbation finale de la Cour après notification au groupe, certification du groupe et audience. Rien ne garantit que le règlement sera approuvé par la Cour ni qu'il sera maintenu s'il est contesté en appel. En outre, la Société a le droit de résilier la convention de règlement sous certaines conditions. La Société a déposé une demande de couverture auprès de son assureur, qui a été refusée par la suite. La Société conteste le refus de couverture.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de fabrication et d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue rapidement afin de s'adapter à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Les énoncés prospectifs concernent des événements ou des résultats futurs, et sont fondés sur les attentes de la direction au sujet d'événements futurs, y compris des énoncés concernant : le moment et le résultat du règlement et la disponibilité de la couverture d'assurance. En ce qui concerne les énoncés prospectifs et les renseignements relatifs aux avantages anticipés et à la réalisation de l'opération, ainsi que le calendrier prévu pour la réalisation de celle-ci, la Société a fourni ces énoncés et renseignements sur la base de certaines hypothèses qu'elle juge raisonnables à l'heure actuelle. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les renseignements prospectifs ou les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse soient raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. Les énoncés et les renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces énoncés ou ces renseignements prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements ultérieurs ou autres, à moins que les lois applicables sur les valeurs mobilières ne l'exigent.

Rien ne garantit que le règlement aura lieu, ou qu'il aura lieu selon les modalités envisagées dans le présent communiqué de presse. Le règlement pourrait être modifié, restructuré ou résilié.

Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

