CGTN : Congrès national du PCC : La modernisation de la Chine renforce la confiance dans la prospérité mondiale





BEIJING, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Sous la direction du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), la Chine poursuivra ses réalisations et sa lancée vers l'atteinte de son objectif du deuxième centenaire, qui est de bâtir un « grand pays socialiste moderne », qui est à la fois « prospère, fort, démocratique, culturellement avancé, harmonieux et resplendissant. »

Samedi, au terme du congrès d'une semaine qui a lieu à Beijing, le PCC s'est engagé à guider le peuple chinois dans la réalisation de cet objectif et dans l'avancement du grand renouveau de la nation.

La modernisation de la Chine sous la direction du PCC

Selon le rapport présenté lors de la séance d'ouverture du congrès, la tâche principale du PCC consiste à amener le peuple chinois à réaliser l'objectif du deuxième centenaire en empruntant la voie de la modernisation.

Le rapport indique également que la modernisation de la Chine correspond à la modernisation socialiste poursuivie sous la direction du PCC.

Lors de la séance de clôture présidée par Xi Jinping, les membres du 20e Comité central du PCC et du 20e Comité central pour l'inspection disciplinaire du PCC (CCIDPCC) ont été élus.

Une résolution appuyant le rapport du 19e Comité central du PCC et une résolution sur le rapport de travail du 19e CCIDPCC ont également été adoptées.

Le 20e Congrès national du PCC a également adopté une résolution sur une modification des Statuts du PCC.

Il a été souligné à la séance de clôture que le PCC a un rôle central à jouer pour faire de la Chine un pays socialiste moderne à tous les égards et faire progresser le rajeunissement de la nation chinoise sur tous les fronts.

Le Congrès a convenu d'ajouter aux Statuts du PCC des déclarations selon lesquelles le Parti est la plus haute force en matière de leadership politique et pour le maintien et le renforcement de la direction générale du Parti.

La modernisation de la Chine revêt une importance mondiale

Les visions et l'expérience de la Chine en matière de gouvernance d'État résumées au congrès pourraient inspirer d'autres régions du monde.

Appelé à décrire les caractéristiques de la modernisation de la Chine, Xi Jinping a souligné dans son rapport au Congrès que la modernisation du pays profite à une grande population. Elle est caractérisée par une prospérité commune, un progrès matériel et culturel/éthique coordonné, une harmonie entre l'humanité et la nature, et un développement pacifique.

Il a souligné que la modernisation chinoise est celle d'une énorme population, d'une prospérité commune à tous, des progrès matériels, culturels et éthiques, de la coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature et du développement en paix, ajoutant qu'elle offre à l'humanité « un nouveau choix » pour réaliser la modernisation.

Avec son plan stratégique en deux étapes, le PCC vise essentiellement à réaliser une modernisation socialiste de 2020 à 2035 et à faire de la Chine un grand pays socialiste moderne, prospère, fort, démocratique, culturellement avancé, harmonieux et resplendissant, de 2035 jusqu'au milieu du siècle.

Selon la résolution adoptée concernant le rapport du 19e Comité central du PCC, la Chine s'est toujours engagée à atteindre ses objectifs de politique étrangère pour le maintien de la paix dans le monde et la promotion du développement commun, et elle est déterminée à promouvoir une communauté ayant un avenir commun pour l'humanité.

La résolution indique que la Chine adhère aux cinq principes de la coexistence pacifique en poursuivant l'amitié et la coopération avec d'autres pays.

« La Chine s'est engagée dans sa politique nationale fondamentale d'ouverture sur le monde extérieur et poursuit une stratégie d'ouverture bénéfique pour tous. »

https://news.cgtn.com/news/2022-10-22/China-s-modernization-injects-confidence-into-world-s-prosperity-1ele08KavF6/index.html

SOURCE CGTN

Communiqué envoyé le 24 octobre 2022 à 14:06 et diffusé par :