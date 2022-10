ZAPI GROUP lance une nouvelle plateforme de chargement





ZAPI GROUP, un leader mondial de l'électrification, a annoncé aujourd'hui une nouvelle plateforme de chargement complète avec le lancement du nouveau chargeur de Zivan srl (Zivan), CT3.3 Compact Titan. Le premier modèle du chargeur de Zivan est une solution de 3,3 kilowatts (kW), fondée sur le succès de la première génération du chargeur et adoptée par les principaux fabricants d'équipements d'origine (OEM) en Europe. Le nouveau chargeur est également le fruit d'un partenariat de conception avec Delta-Q Technologies Corp (Delta-Q) reposant sur son chargeur XV3300 annoncé l'année dernière.

La plateforme de chargeurs ZAPI GROUP comprend à la fois les modèles de produits CT3.3 Compact Titan de Zivan et XV3300 de Delta-Q, offrant aux OEM du monde entier des options de charge flexibles et robustes. La collaboration entre Zivan et Delta-Q a pour but de fournir une plateforme électronique de puissance que les deux marques peuvent adapter aux différents marchés et aux exigences clients. En tant que spécialistes de la charge au sein de ZAPI GROUP, Zivan et Delta-Q ont conçu le matériel, le logiciel et la durabilité mécanique du chargeur pour une utilisation sur les marchés d'électrification traditionnels et émergents, tels que les OEM des secteurs de la construction et industriels qui effectuent la transition de leurs produits vers la motorisation électrique.

« Avec cette nouvelle plateforme, nous avons fait grand un bond en avant en matière de densité de puissance », a déclaré Steve Blaine co-PDG et vice-président exécutif de l'ingénierie et de la qualité chez Delta-Q. « Nos solutions agiliseront énormément les homologations dans le domaine de la conception des OEM ».

Les premiers chargeurs de 3,3 kW faisant partie de la plateforme de charge de ZAPI GROUP répondent aux besoins des clients pour les applications électrifiées sur les marchés mondiaux. Les nouveaux produits maintiennent les normes de leadership de Zivan et Delta-Q en matière de chargeurs robustes de haute qualité, spécialement conçus pour les applications les plus exigeantes.

« C'est très enthousiasmant de pouvoir réunir les capacités clés de conception matérielle et logicielle des chargeurs de nos équipes d'ingénieurs de Delta-Q et de Zivan », a déclaré Simone Paterlini, directeur général chez Zivan. « Cette collaboration prouve l'engagement de ZAPI GROUP envers l'innovation, l'électrification et les résultats auprès des clients ».

Les deux produits seront exposés au salon bauma en octobre prochain sur le stand de ZAPI GROUP (hall A4, stand 115). Cet événement est connu comme le plus grand salon professionnel au monde dans le domaine de la technologie des équipements de construction. Il a lieu tous les 3 ans et accueille plus d'un demi-million de visiteurs. ZAPI GROUP exposera des spécimens et fera des démonstrations sur la façon dont les chargeurs peuvent être personnalisés avec différents modèles de boîtiers, des logiciels intégrés, des caractéristiques intégrées, ainsi que des options de fabrication et de logistique.

« Nous nous réjouissons de la croissance que nous constatons dans le domaine de nos chargeurs et continuerons à investir dans Delta-Q et Zivan pour répondre à la demande d'électrification qui s'accèlère dans les secteurs de la construction et des équipements industriels », a déclaré M. Federico Gatti, directeur général de ZAPI GROUP.

À propos de ZAPI GROUP

ZAPI GROUP prépare la transition vers un avenir tout électrique grâce à un portefeuille de produits hautement intégrés comprenant des contrôleurs de mouvement, des moteurs électriques et des chargeurs de batterie à haute fréquence destinés aux véhicules électriques et hybrides. En tant que leader mondial de l'électrification, fort d'une profonde expérience des systèmes, d'innovations de pointe et d'une ténacité inébranlable pour atteindre la réussite de ses clients, ZAPI GROUP compte aujourd'hui plus de 1500 employés dans le monde entier et réalise un chiffre d'affaires annuel total de plus de 600 millions de dollars. Pour de plus amples informations, consultez le site www.zapigroup.com.

