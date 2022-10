Nomination de Martin Longchamps à titre de premier vice-président et chef des Placements privés





MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La CDPQ annonce aujourd'hui la nomination de Martin Longchamps au poste de premier vice-président et chef des Placements privés.

M. Longchamps assumera, à partir du bureau d'affaires de la CDPQ à Montréal, la responsabilité du portefeuille des placements privés hors Québec, qui comprend des investissements dans des secteurs variés à travers le monde. Avant de se joindre à la CDPQ, M. Longchamps était directeur général et chef de l'origination et de l'exécution - Placements privés, à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP).

Détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill, il a auparavant occupé les fonctions de vice-président au développement corporatif chez Transcontinental après avoir été associé chez Edgestone Capital Partners et analyste en investissement dans l'ancienne filiale CDP Capital communications de la CDPQ au début des années 2000. M. Longchamps entrera en fonction à compter du 14 novembre 2022.

« Je suis très heureux que Martin Longchamps se joigne à notre équipe. Son expérience dans les secteurs institutionnel et privé, dans toutes les étapes du cycle des investissements et de la gestion d'actifs, sera un atout », a commenté Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

La CDPQ tient également à remercier Martin Laguerre pour le travail accompli au cours des trois dernières années dans le portefeuille des placements privés de l'organisation.

