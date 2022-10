Le Groupe Atwill-Morin et ses filiales se regroupent sous une seule et unique marque : Atwill-Morin





MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Dans une offensive concertée de redéfinition de leur image de marque, le Groupe Atwill-Morin et ses filiales - Impact Échafaudage, Béton Concept A.M. et Maçonnerie U.S.C. - ont récemment opté pour regrouper leurs forces sous la bannière Atwill-Morin.

L'image de marque renouvelée Atwill-Morin sera donc en mesure de traduire la valeur ajoutée de l'expertise accumulée au fil des ans dans les domaines de la restauration de maçonnerie, autant que dans celui de la maçonnerie neuve, du béton et des structures ainsi que dans la location et l'installation d'échafaudage.

« Nous avons ressenti le besoin de revisiter notre image de marque puisque nous nous sommes imposés dans divers secteurs de l'industrie de la construction et nous voulions bien représenter ce que nous sommes maintenant. Si notre expertise originale en réfection de maçonnerie patrimoniale est bien reconnue, nous désirons aussi mettre en lumière l'étendue de notre offre de services, notre savoir-faire diversifié et la taille de notre grande famille d'entreprises » a dit aujourd'hui le président et chef de la direction, Matthew Atwill-Morin.

« Garants du passé, bâtisseurs de l'avenir », c'est ainsi, de dire monsieur Morin, que l'entreprise a redéfini sa mission et son engagement, conformément à la croissance spectaculaire générée tant au Québec qu'en Ontario et dans les Maritimes. Pour Atwill-Morin, ce renouvèlement de l'image de marque est le fruit d'une solide démarche de réflexion appuyée par des recherches et des études de marché qui ont aussi fait place à la tenue de sondages auprès des publics internes autant qu'externes (clients, partenaires d'affaires, étudiants) et de groupes de discussion qui ont permis de converger vers une suite logique; une sorte de synergie nouvelle alimentée par les notions de continuité, d'uniformité et un sens de la communauté très particulier.

L'entreprise a incidemment partagé ces conclusions avec l'ensemble de ses employés et leurs familles qui ont été conviés à une grande fête familiale, le 10 septembre dernier, à La Ronde, afin de célébrer cet évènement qui trace la voie à un avenir brillant et enthousiasmant.

« Nous sommes fiers et heureux de constater que tous nos employés ont souscrit avec enthousiasme et engagement à cette nouvelle orientation identitaire », a poursuivi pour sa part Nicolas Croteau, vice-président exécutif, stratégie et croissance.

« Pour une entreprise familiale de 3e génération, la modernisation de l'image de marque comporte son lot de questionnements et de sensibilité, mais, sans trahir le passé, il est essentiel de s'actualiser au regard de notre croissance et de l'évolution des processus inhérents à l'accomplissement de nos mandats, peu importe les secteurs d'activité », ont renchéri Jonathan et Mark Atwill-Morin, en citant en exemple la diversification des opérations qui ont amené Atwill-Morin à déployer l'expertise et les talents de ses employés au-delà du seul champ de la maçonnerie.

« Sur tous les chantiers, on retrouvera donc une présence Atwill-Morin, peu importe qu'il s'agisse de maçonnerie de restauration, de maçonnerie neuve, de réfection de béton ou d'échafaudage. Toutes nos équipes bénéficieront de cette visibilité » a enchainé le président et chef de la direction en insistant sur le caractère multidisciplinaire des mandats que celle-ci sera appelée à accomplir dans tous ses marchés desquels elle tire des revenus annuels projetés entre 150M$ et 200M$.

À propos de Atwill-Morin

Atwill-Morin est un fleuron du milieu de la construction au Canada! Aujourd'hui, c'est près de 1000 personnes dynamiques qui travaillent la maçonnerie, le béton et les échafaudages, dans les régions de Montréal, Québec, Ottawa et Toronto.

www.atwill-morin.com

SOURCE Atwill-Morin

