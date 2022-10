Semaine de l'accès à la justice - L'accès à la justice compte : se fonder sur les données pour répondre aux besoins juridiques de la population ontarienne - des programmes gratuits ouverts aux professionnels du droit et au public





TORONTO, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Ce matin, la trésorière du Barreau de l'Ontario Jacqueline Horvat a donné le coup d'envoi à la septième Semaine annuelle de l'accès à la justice en Ontario avec une cérémonie de l'aube dirigée par l'ainé autochtone Myeengun Henry.

En collaboration avec des partenaires nationaux, la Semaine de l'accès à la justice (24-28 octobre) présente une série d'ateliers, de panels et de séminaires interactifs en ligne qui explorent les données qualitatives et quantitatives disponibles en ce moment sur le secteur de la justice, quelles données devraient être recueillies, et comment celles-ci peuvent-elles être utilisées efficacement pour comprendre les besoins juridiques des Canadiennes et des Canadiens, et y répondre.

« Le mandat du Barreau est de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario, a déclaré la trésorière Horvat. La Semaine de l'accès à la justice est très importante. Elle met en lumière des problématiques et engage les professionnels du droit, nos collègues du secteur de la justice, les universitaires, les prestataires de services et la population de l'Ontario dans une bonne discussion sur les obstacles actuels et les solutions possibles. »

La Semaine de l'accès à la justice 2022 présente de solides programmes aux professionnels du droit et aux travailleurs communautaires et du secteur de la justice. Les points saillants comprennent des séances sur les parcours professionnels qui s'offrent aux parajuristes, les lieux de travail dangereux et les bas salaires, les obstacles auxquels font face les Autochtones, les personnes trans, les femmes, les minorités ethniques et les personnes à faible revenu au Canada pour accéder à la justice, ainsi que le rôle de la technologie dans le système juridique.

Les programmes de la Semaine de l'accès à la justice offrent également des occasions de formation gratuites aux membres du public qui peuvent en profiter pour se familiariser avec le système de justice, et en savoir plus sur leurs droits.

Voici les programmes offerts au public :

Clinique juridique gratuite 2022 du Programme de pratique du droit de l'Université d' Ottawa - 26 et 27 octobre

- 26 et 27 octobre Droits linguistiques et services en français en Ontario - 27 octobre

- 27 octobre Réponses aux questions juridiques de tous les jours - 27 octobre

Rendez-vous sur le site Web du TAG pour en savoir plus sur les programmes de la semaine.

Les professionnels du droit de partout au Canada, et les membres du public et des médias sont invités à assister gratuitement aux programmes. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est organisée par le TAG : le Groupe d'action sur l'accès à la justice en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et des partenaires du secteur de la justice. Le Groupe d'action sur l'accès à la justice (TAG) a été créé par le Barreau de l'Ontario en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans tout le secteur de la justice. Avec le soutien financier du Barreau de l'Ontario et la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec des parties prenantes du secteur de la justice afin de développer des solutions durables et axées sur le public pour instaurer un changement systémique. Lire la fiche d'information.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour la population ontarienne et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Vous pouvez télécharger les photos de la cérémonie de l'aube d'aujourd'hui et le rouleau B à partir de la salle de presse du Barreau.

Membres des médias : veuillez confirmer votre participation aux séances à l'avance en contactant la source indiquée ci-dessous. Merci.

