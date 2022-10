Une nouvelle flotte de véhicules d'intervention de sécurité déployée dans la région du Grand Toronto





Le service de camionnettes de Bunzl Safety assure la sécurité des travailleurs de Toronto grâce à la livraison sur demande de produits de sécurité essentiels.

TORONTO, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Bunzl Safety, le fournisseur offrant la gamme de produits de sécurité la plus complète au Canada, est heureux d'annoncer l'expansion de son service mobile de sécurité en Ontario. Ce mois-ci, Bunzl Safety a déployé une nouvelle flotte de véhicules de sécurité dans la région du Grand Toronto (RGT), offrant la livraison fiable le jour même de produits et de fournitures de sécurité directement aux entreprises et aux travailleurs qui en ont le plus besoin.

Au cours des 30 dernières années, le service mobile de sécurité de Bunzl a distribué des fournitures de sécurité essentielles et de grande qualité aux chantiers de construction, aux entrepôts et à d'autres entreprises du Lower Mainland en Colombie-Britannique. Grâce au lancement dans le plus grand marché au Canada du nouveau service de livraison le jour même, un plus grand nombre de travailleurs canadiens auront un accès pratique sur demande à des fournitures essentielles, y compris de l'équipement de protection individuelle (EPI) et des trousses de premiers soins.

« Bunzl Safety s'engage à assurer la sécurité des travailleurs canadiens au travail, a déclaré Lajos Guta, directeur général de Bunzl Safety. L'accès pratique au bon équipement et à de l'information sur la façon de l'ajuster et de le porter et des mises à jour sur les règlements de sécurité sont autant d'éléments essentiels d'un lieu de travail sécuritaire et productif. Nous sommes fiers d'étendre nos services mobiles afin d'offrir en temps opportun des produits, des services et du soutien en matière de sécurité à un plus grand nombre de nos clients. »

En plus de fournir des casques de protection, des gants de travail, des trousses de premiers soins, des défibrillateurs et d'innombrables autres produits de sécurité en milieu de travail, les représentants mobiles de la sécurité chez Bunzl sont formés et équipés pour informer les employeurs et les travailleurs sur l'équipement qui convient le mieux aux applications et aux environnements à risque élevé.

En s'appuyant sur les solides relations qu'entretient Bunzl Safety avec les fabricants internationaux, le service mobile de sécurité veille à ce que les produits de sécurité soient facilement disponibles au moment et à l'endroit où les travailleurs en ont besoin.

« Lorsque la sécurité est compromise, il n'y a pas de temps pour attendre les commandes de produits. Nos véhicules de sécurité répondent aux demandes d'intervention immédiate et d'urgence sur les sites, a déclaré M. Guta. Les véhicules sont remplis de l'équipement de sécurité et des produits de sécurité les plus essentiels dont ont besoin les ouvriers, les mécaniciens, les machinistes et les autres travailleurs. »

Les employeurs qui ne fournissent pas l'équipement de sécurité approprié exposent leurs travailleurs à un risque plus élevé de blessures. Cela peut entraîner des temps d'arrêt, une perte de productivité et un roulement du personnel, ce qui a une incidence importante sur la production et la rentabilité.

« La santé et la sécurité jouent un rôle important dans la capacité de nos clients d'attirer et de garder les travailleurs, a déclaré Dave Huck, vice-président de Bunzl Safety. Nous savons que le fait d'équiper les gens avec le bon équipement de protection améliore non seulement la productivité, mais communique aussi un engagement envers la santé et le bien-être des employés au travail. »

Pour accroître la productivité et assurer la sécurité des travailleurs sur vos lieux de travail et pour en savoir plus sur le service mobile de Bunzl Safety, consultez le site https://bunzlsafety.ca/fr/services/mobile/, ou communiquez avec votre représentant local de Bunzl Safety afin de planifier une visite sur place.

À propos de Bunzl Safety

Bunzl Safety est l'une des divisions spécialisées de Bunzl Canada et comprend les anciennes entreprises McCordick Glove and Safety, AMFAS et Western Safety. Depuis 40 ans, McCordick développe et commercialise des innovations de premier plan dans l'industrie en matière d'équipement de protection individuelle (EPI) de la tête aux pieds, notamment à travers sa marque renommée WORKHORSE®. Ses activités sont complétées par les services de sécurité mobiles fournis par AMFAS et Western Safety afin de créer le fournisseur national offrant la gamme de produits de sécurité la plus complète au Canada. Bunzl Safety est le fournisseur d'un vaste éventail de clients dans les secteurs de l'industrie, des services de santé, de l'automobile, de la transformation des aliments, de la vente au détail et du gouvernement.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation au chapitre des produits et des activités d'envergure nationale, le tout combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

