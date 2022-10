Proemion annonce un investissement de croissance de 33,5 millions EUR de la société internationale d'investissement technologique Battery Ventures





Proemion, la société technologique multinationale qui crée des solutions logicielles pour connecter les machines mobiles aux humains, au cloud et entre elles, annonce aujourd'hui un investissement de croissance de 33,5 millions EUR de Battery Ventures, la société internationale d'investissements technologiques. En juillet, Battery a annoncé de nouveaux fonds mondiaux capitalisés à un montant total de 3,8 milliards USD.

Entreprise familiale depuis sa création en 1987, Proemion crée des solutions de connectivité avec des unités de commande télématique propriétaires et des logiciels nuagiques connexes. Parmi les clients de Proemion figurent des équipementiers (OEM) et des sociétés à flotte mixte qui utilisent les solutions télématiques de Proemion pour exploiter de manière plus efficiente les machines via l'utilisation de diagnostics et d'analyses à distance. En particulier, cette technologie permet aux clients, qui évoluent dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de la logistique, et des ressources naturelles, de mieux gérer les équipements, planifier la maintenance, économiser du carburant, surveiller les émissions de CO 2 , et plus encore.

Les capacités prédictives des solutions télématiques de Proemion permettent aux clients mondiaux d'augmenter la productivité grâce à des télédiagnostics nuagiques fiables, tout en réduisant les coûts opérationnels et les temps d'arrêt.

Avec cet investissement de croissance de Battery, et de futures injections de capital anticipées de Battery et des fondateurs, Proemion renforcera ses opérations internationales, mettra en oeuvre d'autres initiatives de croissance organique et réalisera des acquisitions. Dans le cadre de cette transition, Robert Thomas Michaelides, actuel COO de Proemion, devient PDG de l'entreprise.

"Nous sommes extrêmement fiers de l'entreprise que nous avons construite et nous sommes ravis de dévoiler le prochain chapitre de Proemion, avec le partenariat et le soutien de l'équipe de Battery Ventures", déclare Robert Michaelides Sr, qui a créé Proemion il y a plus de trois décennies. "En tant qu'investisseur aguerri avec une expertise spécifique dans les technologies logicielles et industrielles, y compris en Europe, Battery est un partenaire très attractif pour nous, et nous nous réjouissons à la perspective de travailler ensemble sur le long terme."

Robert Thomas Michaelides, désormais PDG de Proemion, ajoute: "Alors que l'adoption technologique s'accélère dans notre secteur, l'écosystème de fabrication et d'entretien des équipements se transforme à son tour, avec pour objectif de connecter à distance les machines aux humains. Avec cet investissement, nous pouvons poursuivre notre mise à échelle, en proposant notre plateforme à davantage d'OEM et de partenaires dans le monde entier."

"La capacité à gérer de manière plus efficiente les flottes et à planifier la maintenance et l'entretien des machines aide également les clients de Proemion à faire face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui se sont intensifiées dernièrement", déclare Dave Tabors, Private Equity Partner, Battery Ventures.

"Les applications industrielles de technologies avancées, comme les capacités télématiques de Proemion, sont de plus en plus demandées aujourd'hui par les OEM, les opérateurs à flotte mixte, et d'autres fabricants qui cherchent à améliorer l'efficience opérationnelle", déclare Tabors, qui rejoint le conseil d'administration de la société. "Nous voyons un nombre considérable d'opportunités dans ce secteur et nous nous réjouissons de collaborer avec la famille fondatrice en vue d'apporter une échelle mondiale aux solutions de Proemion."

Dans le cadre de cet investissement, Max-Julian Kaye de Battery intègre également le conseil de Proemion.

À propos de Proemion

Fondé en 1987, Proemion crée des dispositifs CAN et des solutions de connectivité pour des entreprises de toute taille. Sa mission est de permettre une prise de décision optimale axée sur les données, en assurant la connexion des machines. Proemion dispose de bureaux mondiaux à Fulda, en Allemagne; Dayton, dans l'Ohio; et Séoul, en Corée du Sud.

Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.proemion.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Battery Ventures

Battery s'associe à des équipes de directions et des créateurs d'exception qui développent des entreprises à la pointe de leur catégorie sur des marchés tels que ceux des logiciels et des services, des infrastructures d'entreprise, des technologies grand public, de l'informatique de santé et des technologies industrielles et outils des sciences de la vie. Fondée en 1983, la société accompagne les entreprises à tous les stades, du capital de démarrage et de la phase précoce à la croissance et au rachat. La société investit au niveau mondial depuis ses bureaux à Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, Londres, et Tel Aviv. Suivez la société sur Twitter @BatteryVentures, visitez notre site web www.battery.com et retrouvez la liste complète des sociétés du portefeuille de Battery ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

