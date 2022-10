La FCCQ souligne l'arrivée de Johanne Hinse à la tête de son conseil d'administration et l'arrivée de quatre nouveaux administrateurs





L'organisation publie également son rapport d'activités 2021-2022

MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a le plaisir d'annoncer la composition de son nouveau conseil d'administration pour l'exercice 2022-2023. Johanne Hinse, vice-présidente, Croissance régionale et développement des affaires, Cogeco Connexion, se voit confier la présidence du conseil d'administration, Robert Dumas, président et chef de la direction Sun Life, Québec, quant à lui devient premier vice-président.

Lors de leur assemblée générale annuelle du 19 octobre 2022, les membres de la FCCQ ont procédé à l'élection de la présidence ainsi qu'à de nouvelles nominations au conseil d'administration. La FCCQ se réjouit d'accueillir cette année quatre nouveaux membres, soit:

Claudine Bouchard * , vice-présidente exécutive, cheffe des infrastructures et du système énergétique, présidente-directrice générale de la Société d'énergie de la Baie James , Hydro-Québec

, président, Conteneurs Experts et président sortant de la chambre de commerce et d'insdustrie de Vaudreuil Soulange Alexandre Bacon , président-fondateur, directeur général, formateur, Institut Ashukan qui rejoint le conseil d'administration à titre de représentant de la communauté autochtone.

, président-fondateur, directeur général, formateur, Institut Ashukan qui rejoint le conseil d'administration à titre de représentant de la communauté autochtone. Cette nomination s'inscrit dans les engagements de la FCCQ de favoriser l'inclusion communauté autochtone dans le développement économique du Québec

Vincent Robidas , chef de services des relations avec les gouvernements et les Collectivités, Air Canada

* Également membre du Bureau de direction.

« À titre de président sortant, je me considère privilégié d'avoir suivi de près la FCCQ dans la dernière année. Je souhaite remercier mes collègues administrateurs ainsi que l'équipe de la FCCQ dirigée par Charles, dont je salue le travail exceptionnel pour appuyer et promouvoir le développement économique du Québec. Je suis convaincu de la force du réseau de la FCCQ et de toute la pertinence de l'organisation pour forger le Québec de demain. Je passe donc le flambeau à Johanne Hinse qui occupait le poste de première vice-présidente cette année,» affirme Claude Breton, président sortant du conseil d'administration de la FCCQ.

« Je remercie mes collègues de leur confiance. Je suis très fière d'assumer la présidence pour la prochaine année. Je tiens à réaffirmer notre présence sur le terrain et notre volonté de collaborer à la fois avec chacun des membres, mais également les gouvernements et les partenaires. Soyez à l'affût, nos objectifs stratégiques et la planification annuelle reflètent cette volonté de mettre au coeur de nos initiatives à la fois la diversité et la collaboration », déclare Johanne Hinse, présidente du conseil d'administration de la FCCQ.

« Nous ne pouvons passer sous silence le départ de Claude Gagnon, président, BMO Groupe financier, Québec, qui s'est impliqué pendant près de 15 ans à nos côtés, ainsi que celui de Louise Martel, associée, Service de conseil, Raymond Chabot Grant Thorton. Leurs mandats se terminant cette année, je tiens à les remercier chaleureusement pour leur dévouement à l'avancement de notre organisation », soutient Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Le rapport d'activités 2021-2022 de la FCCQ : le portrait d'une année d'impact

« Vous constaterez à la lecture du rapport d'activités que l'année 2021-2022 a été riche à la fois en changements, opportunités et projets, en gardant toujours le cap sur les objectifs stratégiques que nous nous étions fixés pour soutenir nos membres et la communauté d'affaires partout au Québec, nos comités de travail sont au coeur de nos prises de position et nos initiative pour soutenir le développement économique dans tous les secteurs et région au Québec», affirme Charles Milliard.

Composition du bureau de direction 2022-2023 de la FCCQ

Présidente du CA Johanne Hinse Vice-Présidente, Croissance régionale et développement des affaires Cogeco Connexion Président sortant du CA Claude Breton Président Breton Communications Premier Vice-président Robert Dumas Président et Chef de la direction

Sun Life, Québec Secrétaire-trésorier Alain Leprohon Premier vice-président Finances et chef de la direction financière Mouvement Desjardins Membre gouverneur Stéphanie Trudeau Vice-présidente exécutive - Québec Énergir Vice-Président Marcel Curodeau Président MEDIAL, Services-Conseils-SST Membre Bernard Labelle Vice-président exécutif et Chef de la direction des Ressources humaines CGI Membre Julie Cusson Vice-présidente affaires publiques et corporatives Boralex Membre Emmanuelle Toussaint Directrice générale BIOQuébec Membre Lucie Charland Vice-présidente, développement et affaires publiques Croisières AML Membre Mirabel Paquette Vice-présidente principale, Communications d'entreprise Cabinet de relations publiques NATIONAL Membre réseau Deborah Cherenfant Directrice régionale, Femmes entrepreneures, Québec Banque TD * Présidente sortante JCCM Membre Claudine Bouchard Vice-présidente exécutive, cheffe des infrastructures et du système énergétique Présidente-directrice générale de la Société d'énergie de la Baie James Hydro-Québec Membre réseau Pierjean Savard Président Conteneurs Experts *Président sortant, CCIVS Président-directeur général Charles Milliard FCCQ

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois.

