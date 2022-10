Le Telluride, le VUS Kia le plus primé, poursuit sa domination de la route avec des améliorations de design et deux nouvelles versions pour 2023





Les deux nouvelles versions X-Line et X-Pro du Telluride accentuent son identité unique et son style audacieux



Une première chez Kia : Grâce à la technologie de la clé numérique 2 Touch, les propriétaires peuvent accéder à leur véhicule avec leur iPhone ou leur montre Apple, via l'application Portefeuille

Le Telluride offre maintenant des caractéristiques de série supplémentaires, notamment l'allumage automatique des phares (HBA), l'assistance d'évitement de collision frontale (FCA) avec fonction de détection latérale dans les carrefours et l'assistance intelligente au respect de la limite de vitesse (ISLA).

Le Telluride arrive dans les concessions ce mois-ci, à un prix à partir de 49 995 $ PDSF

TORONTO, 24 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis son lancement en 2019, le Telluride est devenu le véhicule le plus vénéré de Kia, un VUS inspirant et acclamé pour son design, son confort, son habitacle et son caractère pratique inégalés. Aujourd'hui, Kia Canada annonce des améliorations importantes au design, à la sécurité et aux caractéristiques de commodité du Telluride, ainsi que l'introduction de deux nouvelles versions visant à renforcer la position du Telluride dans le segment des grands VUS.

Prévu dans les concessions ce mois-ci, le Telluride arrive avec un design repensé qui accentue son élégance. L'extérieur du véhicule reçoit des accents plus vifs et l'utilisation de chrome satiné renforcent son identité, ainsi que des modifications à l'avant et à l'arrière, modernisent l'esthétique.

« Depuis son lancement, le Kia Telluride est devenu une référence, un choix sans compromis pour les familles à la recherche d'un grand VUS, » souligne M. Elias El-Achhab, chef de l'exploitation de Kia Canada. « À présent, avec l'ajout des versions X-Line et X-Pro, les Canadiens ont encore plus de raisons de tomber en amour avec ce véhicule. Il demeure la meilleure option pour les familles à la recherche d'une sécurité sans compromis, d'équipements technologiques de pointe et d'un confort luxueux ».

À l'extérieur, le Telluride 2023 propose plusieurs mises à jour, notamment :

Un nouveau design pour les phares avant et phares antibrouillard à DEL, toujours aussi reconnaissables sur la route.

Une calandre, un pare-chocs avant et des jantes redessinées renforçant la présence imposante du Telluride.

Des feux arrière à DEL gardant le même design, mais avec un agencement revu des DEL et un pare-chocs arrière mieux intégré.

Des emblèmes arborant désormais la couleur Argent Hyper.

L'habitacle modernisé du Telluride 2023 intègre les dernières technologies de pointe de Kia autour d'un poste de commande fin et large, agencé de façon à créer un espace ouvert et accueillant pour le conducteur. Les motifs et les garnitures du C/PAD et du tableau de bord ont été choisis avec soin pour leur aspect qualitatif et leur design élégant. L'intérieur comporte de nouveaux éléments, incluant :

Un tableau de bord avec un écran couleur TFT plus large de 4,2 po (pour la version EX);

Un écran ACL TFT de 12,3 po (pour les versions SX et suivantes);

Une interface multimédia à écran de 12,3 po;

Une plus grande zone pour chargeur sans fil;

Un affichage tête haute de 10 pouces en option;

Un élégant volant redessiné;

Une première pour Kia : un rétroviseur intérieur numérique plein écran en option;

Des chargeurs USB de type C;

Une fonction de fermeture électrique du hayon par éloignement



L'année modèle 2023 verra l'introduction de deux nouvelles versions, la X-Line et la X-Pro. Ces deux modèles sont dotés d'un design plus robuste et d'une fonctionnalité hors route accrue.

Voici les caractéristiques supplémentaires disponibles sur ces versions :

Une garde au sol surélevée de 10 mm;

Un mode remorquage;

Des dossiers avant en relief;

Des garnitures foncées accentuant l'aspect robuste et sportif, notamment les longerons de toit noirs très lustrés, la calandre avant foncée et les garnitures métallisées foncées disséminées à l'extérieur;

Une capacité de remorquage de 5 500 lb (pour la version X-Pro uniquement);

Une prise de courant de 110 V dans l'espace de chargement (pour la version X-Pro uniquement);

Des jantes au design exclusives (de 18 po sur la version X-Pro ou de 20 po sur la version X-Line);

Des pneus tous terrains de 18 po (pour la version X-Pro uniquement);

Deux nouvelles couleurs intérieures au choix : Brun terre-cuite (pour les versions X-Line et X-Pro) et Vert sauge (pour la version X-Pro uniquement).



Le Telluride 2023 sera également le premier véhicule de la gamme à être muni d'une clé numérique 2 Touch (disponible sur les versions SX et suivantes), assurant une commodité sans pareil. Cette clé permet aux propriétaires de se servir de leur téléphone intelligent Apple comme d'une clé pour verrouiller et déverrouiller les portières ou démarrer le moteur. Elle peut également être partagée avec deux utilisateurs supplémentaires.

Les systèmes de conduite assistés sur autoroute perfectionnés (ADAS) du Telluride 2023 ont également été peaufinés. Voici certaines des nouveautés proposées :

L'allumage automatique des phares (HBA) de série passe automatiquement des feux de route aux feux de croisement en fonction de la luminosité des phares des véhicules arrivant en contresens.

Des coussins gonflables latéraux de série ont été ajoutés à la deuxième rangée.

L'assistance d'évitement de collision frontale (FCA) de série avec fonction optionnelle de détection latérale dans les carrefours aide à éviter les collisions avec les véhicules arrivant par la droite lorsque le Telluride tourne à gauche dans un carrefour.

L'assistance intelligente au respect de limite de vitesse de série émet un avertissement si le conducteur dépasse la limite de vitesse détectée par la caméra avant. Dans certains cas, le système utilise également les données de limite de vitesse du navigateur (si disponibles) pour ajuster automatiquement la vitesse de conduite.

La conduite assistée sur autoroute optionnelle maintient, sur l'autoroute, une distance de sécurité avec le véhicule devant, la position du véhicule sur la voie, et peut même aider pendant les changements de voie.



Le PDSF du Kia Telluride 2023 commence à 49 995 $ :

EX AWD (traction intégrale) : 49 995 $ PDSF

SX AWD (traction intégrale) : 54 995 $ PDSF

SX Limited AWD (traction intégrale) : 58 995 $ PDSF

X-Line AWD (traction intégrale) : 60 995 $ PDSF

X-Pro AWD (traction intégrale) : 62 595 $ PDSF

Pour obtenir davantage de renseignements sur le Kia Telluride 2023, veuillez consulter kia.ca/Telluride2023FR.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, pratiques, bien pensés et primés par le biais d'un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace d'inspiration pour ses clients, afin qu'ils aient plus de temps pour donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter [email protected].

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4b1d372-89a4-40c7-ba69-28a07ef41286/fr





Communiqué envoyé le 24 octobre 2022 à 11:30 et diffusé par :