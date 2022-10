SMOORE dévoile FEELM Max, sa solution technologique jetable





SMOORE vient de présenter sa solution technologique jetable, FEELM Max, au salon Indonesia Electronic Atomization Exhibition (IECIE2022), qui s'est tenu au Jakarta International Convention and Exhibition Center. Lors de son intervention à l'exposition, Clayton Shen, vice-président de SMOORE et du Business Group de FEELM, a souligné l'importance de l'innovation technologique pour faire progresser l'industrie du vapotage.

L'IECIE fait partie des plateformes d'exposition ayant le plus d'influence au niveau mondial pour les entreprises opérant dans le secteur du vapotage. Cette exposition s'est étendue sur une surface de plus de 12 000 mètres carrés, regroupant plus de 100 exposants, et a attiré plus de 10 000 visiteurs. Ces dernières années, l'Asie du Sud-Est s'est transformée en une nouvelle plaque tournante de l'industrie en raison de sa base démographique et de son potentiel de développement du marché. Selon les données d'Euromonitor, le marché total du vapotage en Asie du Sud-Est devrait connaître une croissance de 29 % en 2023.

Depuis son introduction, FEELM Max a été reconnu par de nombreux clients dans le monde entier pour sa technologie de bobine en céramique, qui apporte "plus de bouffées, du velours soyeux et le même bon goût jusqu'à la dernière bouffée", et a été commercialisé dans plus de dix pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

Ce salon a été l'occasion pour SMOORE de dévoiler toutes les innovations que FEELM Max a à offrir. Celles-ci vont de son "embout buccal semi-translucide" à un emballage respectueux de l'environnement. Combinées, ces caractéristiques démontrent que FEELM Max améliore non seulement l'expérience du consommateur, mais aussi que SMOORE est un leader de l'industrie en matière de responsabilité environnementale.

Dans son discours, Clayton Shen a précisé que le système fermé actuel est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du nouveau tabac et qu'il occupera la plus grande part du marché à long terme. Les bobines en céramique ont permis de résoudre les problèmes de longue date de l'industrie, à savoir les fuites de liquide, le goût de brûlé et d'autres points problématiques, et l'industrie est désormais indubitablement entrée dans "l'ère de la céramique". Cette technologie est utilisée dans les plus grands produits à "système fermé" du monde, notamment VUSE, RELX, NJOY, HEXA et HAKA pour n'en citer que quelques-uns.

Si d'importants progrès ont été réalisés, il ne fait aucun doute que l'industrie a encore un long chemin à parcourir. L'innovation technologique a été le moteur du progrès de l'industrie du vapotage, ce qui suscite davantage d'attentes de la part de FEELM pour continuer à innover comme ils l'ont fait avec FEELM Max. FEELM vient de remporter le Golden Leaf Award de la technologie innovante la plus prometteuse lors du Global Tobacco and Nicotine Forum 2022 à Washington DC. FEELM s'est positionné en tant que leader du secteur en matière d'innovation et de changement, et c'est quelque chose qu'elle s'engage à poursuivre.

