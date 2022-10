Les premiers ministres des provinces et des territoires lancent une campagne visant l'amélioration des soins de santé pour tous les Canadiens





OTTAWA, ON, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires ont lancé aujourd'hui une campagne pancanadienne de sensibilisation sur le besoin pressant de mettre en place un nouveau partenariat durable avec le gouvernement fédéral concernant le financement des soins de santé par le biais du Transfert canadien en matière de santé (TCS). Cette campagne comprend des publicités en ligne, à la radio, dans la presse écrite ainsi que des panneaux publicitaires.

Les premiers ministres ne cessent de presser le gouvernement fédéral d'augmenter le TCS afin que sa part du financement des soins de santé des provinces et des territoires passe de 22 % à 35 % et soit maintenue au fil du temps. Maintenant plus que jamais, alors que les systèmes de santé des provinces et des territoires continuent de faire face aux pressions intenses qu'entraîne la pandémie de COVID-19, il est grand temps, pour le gouvernement fédéral, de passer à l'action.

«?Au nom des premiers ministres de toutes les provinces et de tous les territoires, je demande à nouveau au premier ministre fédéral de respecter son engagement de nous rencontrer afin de résoudre cet enjeu prioritaire pour chacune des provinces et chacun des territoires, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Canadiens, a déclaré Heather Stefanson, première ministre du Manitoba et présidente du CDF. Nos systèmes de santé ne peuvent être viables à long terme alors même que la part de leur financement prise en charge par le gouvernement fédéral continue de diminuer. Afin d'offrir aux Canadiens de partout au pays les tests, procédures et services de santé dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, il ne devrait aucunement être nécessaire d'attendre que le gouvernement fédéral daigne agir.?»

Les premiers ministres des provinces et des territoires sont impatients de rencontrer le premier ministre fédéral et de travailler à la finalisation d'un Accord des premiers ministres sur le financement durable des soins de santé dès que possible.

Le TCS constitue le mécanisme le plus efficace permettant au gouvernement fédéral de contribuer à des améliorations importantes des services de soins de santé offerts par les provinces et les territoires à tous les Canadiens, en tenant compte des besoins particuliers et des priorités de chaque gouvernement.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

