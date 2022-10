Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de Bandi Chhor Divas





Aujourd'hui, les communautés sikhes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Bandi Chhor Divas

OTTAWA, ON, le 24 oct. 2022 /CNW/ - À l'occasion de Bandi Chhor Divas, les communautés sikhes au Canada et ailleurs dans le monde prendront le temps de célébrer l'histoire du sixième gourou sikh, Hargobind Ji, et sa libération de prison.

Selon l'histoire sikhe, le gourou Hargobind Ji aurait refusé de quitter la prison à moins que 52 rajas (rois) qui avaient également été détenus injustement ne soient également libérés. Son dévouement inébranlable envers la libération de ses compagnons d'infortune rappelle à de nombreux membres de la communauté l'importance d'aider les personnes dans le besoin.

Pendant les célébrations entourant Bandi Chhor Divas, les familles et les membres de la communauté illumineront leurs maisons et leurs gurdwaras (lieux de culte) de chandelles et de diyas (lampes), ils se régaleront et ils liront le livre saint sikh, le Guru Granth Sahib Ji.

La communauté sikhe est profondément enracinée au Canada. Or, cette journée offre à la population canadienne une autre occasion de réfléchir à ses nombreuses réalisations et contributions à l'édification du pays que nous connaissons aujourd'hui.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite un joyeux Bandi Chhor Divas à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui!

