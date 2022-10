Lancement du jardin communautaire sur toit à Esplanade Cartier et du Réseau des Espaces Publics sur Toits de l'île de Montréal (REPT'ÎLE)





MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans un contexte de densification urbaine, l'implantation d'espaces publics sur les toits est une idée de plus en plus répandue à travers le monde. Le toit devient ainsi un espace potentiel supplémentaire, complémentaire aux espaces publics existants notamment dans les centres-villes. En plus de devenir des espaces publics, les toits seront amenés à jouer un rôle dans la gestion des enjeux environnementaux, que ce soit par le verdissement, la régulation de l'eau, l'utilisation de la matière organique urbaine compostée ou encore l'adaptation des villes aux changements climatiques.

C'est dans ce contexte que plusieurs organisations montréalaises se sont lancé le défi d'aménager des espaces publics sur toit, et ce, avec une volonté de créer un dialogue entre les usagers d'un bâtiment et le monde extérieur.

Parmi elles, le groupe Prével, en collaboration avec le Laboratoire sur l'agriculture urbaine et le Carrefour Solidaire centre communautaire d'alimentation, a mis à la disposition de la population du Centre-Sud de Montréal un toit-terrasse composé d'un jardin et d'une serre sur toit sur le site du projet Esplanade Cartier. Bénéficiant d'un appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), accordé dans le cadre du Fonds de revitalisation des communautés, ce toit public pourrait bien inspirer d'autres promoteurs et gestionnaires immobiliers à suivre le mouvement.

En effet, constatant le potentiel de multiplication de ce type d'initiative, le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) lance à l'automne 2022 le réseau des espaces publics sur toits de l'île de Montréal (REPT'ÎLE) permettant de regrouper des gestionnaires et promoteurs immobiliers ayant des toits aménagés et accessibles au public.

« Notre gouvernement a à coeur la vitalité des collectivités. Des organismes comme le Laboratoire sur l'agriculture urbaine déploient des initiatives qui font rayonner leur milieu, et ce, toujours au bénéfice des Canadiennes et des Canadiens. Tout comme ma collègue, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et moi, la population de Montréal peut et doit être fière de cet impact des plus positifs pour toute la communauté. Grâce à notre appui, les gens pourront profiter d'espaces publics agréables pour se retrouver et même participer à la lutte contre les changements climatiques et l'insécurité alimentaire comme ici. Bravo à tous pour la création de ce nouveau jardin et de cette serre sur toit sur le site de l'Esplanade Cartier! »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique

'' Je suis fière que ce projet de jardin sur toit, pensé autour des besoins des citoyens et citoyennes, voit le jour à Sainte-Marie. Avec sa serre et son jardin, il représente non seulement une excellente façon de mettre de l'avant l'agriculture urbaine, mais également une solution novatrice dans la lutte aux îlots de chaleur. Il rejoint donc la vision de notre administration, soit celle de la transition écologique et de projets concertés tournés vers l'avenir '' - Mme Sophie Mauzerolle, Conseillère de la Ville de Montréal du district Sainte-Marie et membre du comité exécutif

« L'annonce du partenariat avec Au/Lab et le Carrefour Solidaire représente pour Prével et pour le projet Esplanade Cartier, une étape de plus qui concrétise notre volonté de s'intégrer harmonieusement dans le quartier Centre-Sud et de créer un milieu de vie inclusif et animé. Nous avons rencontré les deux organismes lors de nos démarches participatives, en amont de la conception du projet et nous avons rapidement réalisé qu'en unissant nos forces, nous avions le potentiel de créer un projet qui aura un impact positif sur la communauté. Le projet de jardin collectif s'inscrit parfaitement dans notre vision pour la maison de projet, soit de créer un lieu appropriable par la communauté, où nous pouvons tester de nouvelles innovations autant sociales qu'écologiques. » Laurence Vincent, Président du Groupe Prével

« Tandis que les villes sont au front des enjeux environnementaux du 21e siècle, dont la perte de la biodiversité et les changements climatiques, les toits urbains deviennent des espaces d'intervention pour la transition écologique et le développement d'une ville viable. AU/LAB est engagé dans ce mouvement et va poursuivre son action afin que les toits deviennent des infrastructures vertes à impact social. Avec l'insécurité alimentaire vécue par plusieurs personnes en ville, cultiver les toits devient une nécessité. Cela passe par une accessibilité de ceux-ci par le plus grand nombre et une démocratisation de cet espace trop longtemps ignoré dans l'aménagement de la ville. Le réseau REPT'île vient répondre au besoin de documenter et favoriser le verdissement des toits. » Eric Duchemin, directeur Recherche et formation, Laboratoire sur l'agriculture urbaine

« Dans le Centre-Sud, l'accès aux espaces pour les projets d'agriculture urbaine est difficile. Un partenariat comme celui-là permet de soutenir concrètement nos programmes d'agriculture urbaine, mais aussi nos programmes de cuisine puisque tous les surplus des récoltes sont transformés pour les bols du quartier, nos repas communautaires. Cela nous aide à remplir notre mission d'améliorer l'accès à des aliments frais et sains à nos participants qui vivent dans une situation d'insécurité alimentaire, et ce, dans un circuit ultra court! » Sylvie Chamberland, codirectice générale, Carrefour Solidaire, centre communautaire d'alimentation

SOURCE Laboratoire sur l'agriculture urbaine

Communiqué envoyé le 24 octobre 2022 à 10:30 et diffusé par :