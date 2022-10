Table ronde mixte sur les enjeux émergents ayant une incidence sur la qualité de l'audit au Canada





OTTAWA , ON, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Les audits externes indépendants contribuent à la confiance du public dans le système financier du Canada. Le 20 octobre, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) ont organisé conjointement une table ronde sur la qualité des audits avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) qui s'est tenue à Toronto.

Au cours de la table ronde, des hauts représentants provenant d'organismes de réglementation du secteur financier, d'organismes de normalisation et de cabinets d'audit ont échangé leurs points de vue sur les risques actuels et émergents, sur le rôle de la culture des cabinets d'audit, sur l'évolution des normes et des pratiques de communication en matière de durabilité et de climat, ainsi que sur les répercussions de la technologie et de la numérisation.

La table ronde a également donné lieu à des discussions bilatérales entre les cabinets d'audit des plus grandes institutions financières du Canada et des représentants du BSIF, du CCRC et des ACVM sur les sujets suivants :

La gouvernance et la culture au sein des cabinets d'audit

Le nombre suffisant de personnes, de ressources et de spécialistes

Le rôle de l'auditeur dans la détection de la fraude

Le risque climatique dans la communication de l'information financière et l'assurance à l'égard de la présentation des rapports sur la durabilité

Les défis liés la une mise en place robuste et rapide de la nouvelle norme comptable sur l'assurance, IFRS 17, Contrats d'assurance, et ses répercussions sur les audits

Le Canada a de solides antécédents en matière de qualité de l'audit, mais il lui est encore possible de faire mieux. Malgré qu'il y ait des progrès en ce qui concerne les résultats des inspections et les systèmes de gestion du contrôle de la qualité, certaines incohérences subsistent quant au niveau observé de la qualité des audits et on constate un écart par rapport au niveau élevé de qualité attendu. La table ronde s'est révélée un forum important pour débattre des questions essentielles et convenir des priorités par le biais d'efforts concertés qui contribuent à l'intégrité de l'information financière communiquée au Canada.

POINTS À RETENIR

Le maintien de communications franches et d'une transparence accrue entre les principales parties prenantes des rapports financiers audités permet de déceler rapidement les problèmes et d'intervenir rapidement, ce qui renforce la solidité du système financier canadien.

L'adoption de comportements éthiques rigoureux et le respect des normes déontologiques les plus strictes par les auditeurs constituent les éléments fondamentaux de la solidité du système financier. Face à la pression, les auditeurs doivent garder à l'esprit l'intérêt du public et agir comme il se doit.

À mesure que les organisations renforcent leurs pratiques de gestion du risque et les informations qu'elles communiquent sur le risque climatique, la fiabilité de ces informations deviendra de plus en plus importante pour les utilisateurs. Les cabinets d'audit doivent continuer à intégrer les risques climatiques dans leurs évaluations du risque d'audit et dans leurs réponses d'audit afin de s'assurer que les états financiers et les informations qui y sont fournies donnent une image fidèle.

CITATIONS

«?La qualité de l'information financière est la pierre angulaire de la stabilité financière. Les cabinets d'audit du Canada fournissent au BSIF et aux intervenants du marché l'assurance que les rapports financiers sur lesquels ils s'appuient donnent une image fidèle. Nous travaillons en étroite collaboration avec les auditeurs pour renforcer la confiance du public à l'égard de l'intégrité des rapports financiers.?»

- Peter Routledge, surintendant, BSIF

«?Les auditeurs jouent un rôle essentiel dans les marchés financiers du Canada. Ils veillent à ce que le public investisseur puisse se fier raisonnablement aux états financiers audités lorsqu'il prend des décisions d'investissement. Tout problème réel ou apparent lié à l'intégrité des rapports financiers peut miner la confiance des investisseurs. Le CCRC collabore étroitement avec les autres organismes de réglementation des marchés financiers afin de protéger les investisseurs et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers du Canada.?»

- Carol Paradine, chef de la direction, CCRC

À propos du BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales et quelque 1?200 régimes de retraite pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences qui leur sont applicables.

À propos du CCRC

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) est l'organisme de réglementation indépendant de l'audit des sociétés ouvertes du Canada. Chargé de superviser les audits effectués par des cabinets comptables inscrits, le CCRC contribue à la confiance du public dans l'intégrité de l'information financière et s'engage à protéger le public investisseur du Canada. Le CCRC fait la promotion de la qualité des audits grâce à une réglementation proactive, au dialogue avec les parties prenantes nationales et internationales et à des idées pratiques pour informer les participants aux marchés financiers. Le CCRC a des bureaux à Montréal, à Toronto et à Vancouver.

