Le Bureau de la concurrence étudiera la concurrence dans le secteur de l'épicerie au Canada





L'étude visera à examiner comment les gouvernements peuvent lutter contre la hausse des prix des produits d'épicerie en renforçant la concurrence

GATINEAU, QC, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence lance une étude sur la concurrence dans le secteur de l'épicerie au Canada. L'étude examinera divers enjeux dans le but de recommander des mesures que les gouvernements peuvent prendre pour contribuer à améliorer la concurrence dans ce secteur.

Un précis d'information et l'avis d'étude de marché complet sont disponibles sur le site Web du Bureau.

Face à la hausse de l'inflation, les consommateurs canadiens ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Ce constat est particulièrement vrai pour l'achat de produits d'épicerie. En fait, les prix des produits d'épicerie au Canada augmentent à un rythme jamais vu depuis 40 ans.

On pense que de nombreux facteurs ont eu une incidence sur le prix des aliments, notamment les conditions météorologiques extrêmes, la hausse du coût des intrants, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Des facteurs de concurrence sont-ils également à l'oeuvre? Pour le savoir, le Bureau va étudier cet enjeu dès maintenant et jusqu'en juin 2023.

L'étude examinera trois questions principales :

Dans quelle mesure la hausse des prix des produits d'épicerie est-elle le résultat de changements dans la dynamique concurrentielle? Que pouvons-nous apprendre des mesures prises par d'autres pays pour accroître la concurrence dans ce secteur? Comment les gouvernements peuvent-ils réduire les obstacles à l'entrée et à l'expansion afin de stimuler la concurrence pour les consommateurs?

Les parties intéressées sont invitées à présenter des observations au Bureau sur ces questions et sur tout autre sujet relatif à la concurrence dans le secteur de l'épicerie de détail au Canada. Les observations doivent être envoyées avant le 16 décembre 2022.

Nous voulons mieux comprendre ces enjeux. L'étude donne l'occasion au Bureau de mettre en évidence les possibilités de changement qui peuvent faciliter la concurrence et l'innovation pour les nouvelles entreprises.

La concurrence profite à toute la population canadienne. Une plus grande concurrence se traduit par des prix plus bas, un choix accru et une meilleure commodité pour les consommateurs.

Les faits en bref

Les études de marché permettent au Bureau de la concurrence d'examiner une industrie ou un secteur commercial du point de vue de la concurrence afin de cerner les facteurs qui pourraient nuire à la concurrence.

Pour mener à bien ses études de marché, le Bureau s'appuie sur les informations accessibles au public, sur ses travaux antérieurs et sur les informations fournies par les intervenants sur une base volontaire.

Cette étude n'est pas une enquête portant sur des allégations d'actes répréhensibles précis. Cependant, si nous trouvions au cours de cette étude des preuves que quelqu'un contrevenait à la loi, nous enquêterions et prendrions les mesures appropriées.

Le Bureau ne dispose pas de pouvoirs d'enquête formels pour exiger la divulgation d'informations aux fins d'études de marché.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

Communiqué envoyé le 24 octobre 2022 à 10:19 et diffusé par :