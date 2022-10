AVIS AUX MÉDIAS - Discours et point de presse du ministre Wilkinson au Canadian Club de Toronto

Lomiko Metals Inc. (« Lomiko Metals » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la cinquième série de résultats d'analyse du programme de forage d'exploration intercalaire et d'extension sur sa propriété de graphite La Loutre, détenue en propriété...

La responsable de la transition écologique et de l'environnement, Marie-Andrée Mauger, le maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais et Julie Boucher, vice-présidente - Développement durable, relations avec les...