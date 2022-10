Critical Elements annonce la nomination de M. Hughes Périgny au poste de directeur de projet sénior





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 24 octobre 2022 / Montréal (Québec) - Corporation Lithium Éléments Critiques (TSXV:CRE)(OTCQX:CRECF)(FSE:F12) (« Critical Elements » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de M. Hughes Périgny au poste de directeur de projet sénior.

M. Hughes Périgny, ing. apporte à la Société une vaste expérience en génie et en construction acquise au Québec et à l'international. M. Périgny possède plus de 29 ans d'expérience en ingénierie, construction et gestion de projets dans le secteur industriel et minier. Il a participé à de nombreux projets industriel ou minier chez IAMGOLD (projet Boto, Sénégal), Mason Graphite (Lac Guéret, Québec) ainsi que plusieurs projets avec le groupe Rio Tinto (QMM Madagascar, QMP Metal Powders Suzhou, Chine et QMP, Sorel-Tracy). Il a également participé à la construction de la mine Renard avec Stornoway de 2014 à 2019. Il occupait le poste de directeur de projets France & Asie pour Loop Industries de 2021 à aujourd'hui. M. Périgny est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique de l'École Polytechnique de Montréal.

Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de la Société, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Hughes Périgny au poste de directeur de projet sénior au sein de notre Société. Hughes fera partie de l'équipe de Yves Perron, notre vice-président ingénierie, construction et fiabilité. Tous deux ont été au cœur du succès de plusieurs projets, dont la construction de la mine Renard, un projet dans le territoire de la Baie-James. Nous sommes certains de tirer profit au maximum de son expérience dans le domaine minier pour faire de notre projet un succès. »

À propos de Critical Elements Lithium Corporation

Critical Elements aspire à devenir un fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la Société. Rose est le premier projet de lithium de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains de plus de 700 kilomètres carrés. Le 13 juin 2022, la Société a annoncé les résultats d'une étude de faisabilité sur Rose pour la production de concentré de spodumène. Le taux de rendement interne après impôts du Projet est estimé à 82,4 %, avec une valeur actualisée nette après impôts estimée 1,915 milliards US$ à un taux d'actualisation de 8 %. Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l'UE et dispose d'excellentes infrastructures, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 93 % d'hydroélectricité. Le Projet a reçu l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d'évaluation conjoint, composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie; la Société travaille à obtenir une approbation similaire dans le cadre du processus d'évaluation environnementale du Québec. La Société a aussi une bonne relation avec la Nation Crie.

