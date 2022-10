NOMINATIONS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GROUPE SANTÉ SEDNA





LONGUEUIL, QC, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Santé Sedna est fier d'annoncer la nomination de deux nouveaux administrateurs : Madame France Morissette et Monsieur Michel Clair.

-France Morissette est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences in?rmières de l'Université de Montréal. De 1982 à 2001, elle a oeuvré comme infirmière, conseillère cadre et gestionnaire au sein d'établissements universitaires du réseau de la santé. Pendant plus de dix ans, Madame Morissette a effectué des mandats de transformation - dans un contexte de redressement de la qualité des soins et services- au sein de plusieurs établissements : hospitaliers, de réadaptation et de soins de longue durée. En plus d'avoir occupé un poste de haute direction dans un CHU et un poste de Vice-Présidente Adjointe dans un regroupement de résidences pour aînés, France Morissette a été DSI santé physique et SAPA. Madame Morissette a toujours contribué aux projets communs visant l'accès à des soins et services de qualité.

- Michel Clair est avocat à la retraite, administrateur de sociétés certifiées (ASC) et Chevalier de l'Ordre national du Québec (C.Q). Diplômé de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et membre du Barreau du Québec, il compte une vaste expérience en tant que dirigeant et administrateur dans le public et dans le privé depuis 1973. La carrière politique de Michel Clair s'est étalée de 1976 à 1987. Il a été député à l'Assemblée nationale du Québec, ministre et sous-ministre du Gouvernement du Québec. Administrateur chevronné, Michel Clair affiche des antécédents de leadership remarquables en plus d'un engagement continu dans la sphère politique. Pendant près de 14 ans, Michel Clair a été Président et directeur de la direction du Groupe Santé Sedna.

Sandrine Avelange, Présidente du conseil d'administration et Yves Journel, actionnaire principal du Groupe Sedna, sont très heureux de collaborer avec France Morissette et Michel Clair, leaders reconnus dans le domaine de la santé et des services sociaux au Québec.

Pour Sylvain Lemieux, Président et chef de la direction du Groupe Santé Sedna, l'arrivée de France Morissette et de Michel Clair contribuera grandement à l'essor du Groupe Sedna : « Je suis ravi de pouvoir compter sur l'expertise de France et Michel et je suis convaincu que leurs expériences apporteront beaucoup à l'expansion du Groupe Sedna ».

Le Groupe Santé Sedna souhaite à Madame Morissette et à Monsieur Clair le plus grand succès dans leurs nouvelles fonctions.

À propos du Groupe Santé Sedna

Chef de file au Québec, le Groupe Santé Sedna est le premier partenaire de l'État dans la gestion et la prestation des soins et services de santé. Toujours en essor, l'organisation compte aujourd'hui plus de 4000 employés(e)s et regroupe des entreprises actives dans les domaines suivants :

Soins de longue durée en mode privé conventionné (Groupe Champlain)

Hébergement privé et ressources de soutien et d'assistance (Groupe Santé Valeo)

Services spécialisés de réadaptation (Hôpital Villa Medica)

Soins médicaux et services de santé spécialisés (Cliniques de santé familiale PRAXIS)

