YULCOM Technologies remporte le prix régional MercadOr de Montréal-Ouest 2022-2023





MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW/ - YULCOM Technologies gagne le prix régional MercadOr 2022 pour ses efforts et ses succès dans l'exportation de ses produits et services aux quatre coins du monde. YULCOM a reçu ce prix pour la région de Montréal-Ouest dans la catégorie diversification des marchés pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars et moins.

Youmani Jérôme LANKOANDÉ, PDG de l'entreprise commente : « Cette distinction récompense les équipes de YULCOM au Canada et à l'international qui par leurs efforts continus et leur créativité ont permis à YULCOM de livrer avec succès des projets de transformation digitale, de Big Data et d'Intelligence Artificielle au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, au Liban, au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo et dans plusieurs autres pays dans le monde ».

MercadOR souligne les réalisations exceptionnelles d'une entreprise ayant su diversifier ses marchés au cours des trois dernières années. L'entreprise doit démontrer une démarche structurée et se démarquer par ses pratiques de gestion et de développement de marchés.

Lors de son discours d'acceptation du prix, Monsieur Lankoandé a aussi remercié Excellence Industrielle, Investissement Québec et CANEXPORT qui ont accompagné YULCOM respectivement dans la planification et le financement de ses opérations à l'international.

À propos MercadOr

MercadOr Québec, organisé par Commerce International Québec souligne les efforts et les succès des entreprises qui exportent leurs services, leurs produits et leurs expertises aux quatre coins du monde. De Vancouver à New York, en passant par Tokyo et Rome, ce sont des milliers d'entreprises québécoises qui font rayonner le Québec à l'étranger.

À propos de YULCOM Technologies Inc.

YULCOM Technologies est une firme multinationale de services-conseils en technologie de l'information, intégration de systèmes et solutions utilisant l'intelligence artificielle, dont le siège social est établi à Montréal. YULCOM est spécialisée dans la conception Web, le développement de logiciels, de progiciels web et d'applications web et mobile. Elle accompagne ses clients dans l'intégration des meilleures technologies numériques et dans l'amélioration de leur gestion des processus en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie.

www.yulcom-technologies.com

SOURCE YULCOM Technologies

Communiqué envoyé le 24 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :