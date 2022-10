La FSSS-CSN souligne la semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance - Faire grandir le Québec, un enfant à la fois





MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est sous ce le thème que la semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance prendra son envol cette année.

Il est intéressant que le ministère de la Famille ait choisi ce libellé pour le thème de cette semaine, car il rappelle à toute la population que nos services éducatifs à la petite enfance et à tarif unique sont beaucoup plus que des lieux où les parents déposent leurs tout-petits le matin. Ce sont des lieux pour grandir, s'épanouir, s'outiller et évoluer dans une société en changement et en mouvement.

Les tout-petits qui ont eu la chance de fréquenter un CPE ou un milieu familial avec une RSGE en ressortent grandis, plus forts et prêts à affronter le monde des grands. Les parents qui ont utilisés ces services mesurent l'ampleur réelle des bienfaits que cela a apportés à leur famille, mais encore faut-il avoir la chance d'y avoir accès. La FSSS CSN poursuit ces revendications afin que toutes les places offertes et nouvellement développées soient 100% en CPE ou auprès d'une RSGE. Il n'y a aucune raison, que ce soit financière ou autres, qui peut justifier que certains enfants n'aient pas les mêmes chances.

Un travail exceptionnel à valoriser beaucoup plus!

Nous profitons de cette première édition de la semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance pour souligner leur travail exceptionnel, effectué quotidiennement auprès de chacun des enfants bénéficiant d'une place dans leur milieu. Des travailleuses et travailleurs qualifiés, dévoués et investis dans un métier passionnant. Des personnes créatives qui possèdent un savoir-être et un savoir-faire capable de toucher le coeur de chacun des petits êtres humains qui ont la chance de recevoir leurs soins et leur expertise. Il est grand temps que cette profession soit valorisée et reconnue à sa juste valeur.

Qu'elles travaillent de leur milieu familial éducatif ou dans un CPE-BC, ces éducatrices ou éducateurs bénéficient du soutien de leurs collègues ou de leur bureau coordonnateur afin de faire rayonner plus largement leurs compétences. La valorisation de ces deux volets de nos services de garde éducatifs par cette semaine nationale est l'occasion de dire chapeau aux éducatrices/éducateurs et aux RSGE tout en sensibilisant les parents à la qualité des services offerts à leurs tout petits.

C'est toutes ensemble que nous pouvons dire à nos éducatrices et éducateurs ainsi qu'aux RSGE qui se dévoue pour donner des services d'une grande qualité bravo pour votre apport exceptionnel et essentiel au réseau des services éducatifs à l'enfance régis et subventionnés.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 140?000 membres dans les secteurs public et privé, dont près de 120?000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans celui des services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

