Breztri Aerosphere maintenant offert au Canada pour le traitement d'entretien à long terme de la MPOC

MISSISSAUGA, ON, le 24 oct. 2022 /CNW/ - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui que BreztriMC Aerosphere® (budésonide/glycopyrronium/fumarate de formotérol dihydraté) est désormais offert au Canada. Ce produit est indiqué comme traitement d'entretien à long terme pour réduire les exacerbations liées à la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et traiter l'obstruction des voies respiratoires chez les patients atteints de MPOC, y compris la bronchite chronique et/ou l'emphysème mal maîtrisés malgré un traitement par une association CSI/BALA ou AMLA/BALA1.

On estime que deux millions de Canadiens sont atteints de MPOC2, une maladie pulmonaire comprenant la bronchite chronique et l'emphysème, qui provoque des périodes d'essoufflement invalidantes3,4,5 dont la principale cause est le rétrécissement des voies respiratoires6. Une exacerbation est une intensification subite des symptômes de MPOC nécessitant un traitement médical7. Au Canada, la MPOC vient au huitième rang des causes d'hospitalisation dans l'ensemble de la population et au quatrième rang chez les personnes de 65 ans ou plus8.

« La prévention des exacerbations est une priorité clinique, car une seule exacerbation suffit à entraîner une détérioration de la fonction pulmonaire, et à augmenter les risques d'hospitalisation et le décès prématuré du patient », souligne le Dr Jean Bourbeau, pneumologue et professeur au Département de médecine et au Département d'épidémiologie et de biostatistique, à l'Université McGill. « En plus de représenter une importante avancée dans le domaine, les trithérapies à dose fixe comme Breztri Aerosphere ont été bénéfiques, notamment en réduisant les exacerbations et les décès chez les patients admissibles à ces traitements. »

Environ 70 % des exacerbations ne sont pas signalées par les patients à leurs médecins9. Lors d'une exacerbation sévère, les symptômes comme l'essoufflement ou la toux s'intensifient subitement. Les muscles qui entourent les voies respiratoires se contractent fortement et empêchent l'air de passer. Ces phénomènes peuvent provoquer un bleuissement des lèvres ou des doigts, de la confusion, de la somnolence, des essoufflements extrêmes et, lorsque le patient n'est pas traité, la mort10. Un patient sur 4 décèdera dans l'année qui suit une exacerbation sévère11.

« Les patients présentant une exacerbation doivent la signaler immédiatement à leur professionnel de la santé », souligne Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec. « L'approbation accordée aujourd'hui signifie que les médecins pourront offrir une nouvelle option de traitement qui aidera les patients atteints de MPOC à profiter pleinement de la vie. »

« L'arrivée de Breztri Aerosphere au Canada représente une avancée importante dans les soins offerts aux patients atteints de MPOC et renforce notre engagement envers cette communauté », indique le Dr Alex Romanovschi, vice-président aux Affaires scientifiques chez AstraZeneca Canada. « Nous sommes fiers de ce que Breztri Aerosphere a à offrir pour aider à améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des personnes atteintes de MPOC. »

Santé Canada a homologué le produit en fonction des résultats favorables obtenus lors des essais de phase III ETHOS et KRONOS chez les patients atteints de MPOC modérée à très sévère. Lors de l'essai ETHOS, Breztri Aerosphere a entraîné une réduction statistiquement significative du taux d'exacerbations modérées ou sévères sur une période de 52 semaines, comparativement aux bithérapies glycopyrronium/fumarate de formotérol et budésonide/fumarate de formotérol (PT009)12. Dans le cadre de l'essai KRONOS, auquel ont participé des patients n'ayant connu aucune exacerbation au cours des 12 mois précédents, Breztri Aerosphere a entraîné une réduction statistiquement significative du taux d'exacerbations modérées ou sévères sur une période de 24 semaines, comparativement à la bithérapie glycopyrronium/fumarate de formotérol13.

Les résultats de l'essai de phase III ETHOS ont été publiés dans le New England Journal of Medicine en juin 202012 et ceux de l'essai de phase III KRONOS, dans le Lancet Respiratory Medicine en septembre 201813. Dans les deux essais, les marges d'innocuité et de tolérabilité de Breztri Aerosphere concordaient avec celles des bithérapies de comparaison12,13. Les effets indésirables signalés le plus souvent étaient la pneumonie, la candidose buccale, les spasmes musculaires et la dysphonie1.

Au sujet de la MPOC

La MPOC est une maladie évolutive pouvant causer une obstruction des voies respiratoires entraînant des périodes d'essoufflement invalidantes2,3,5, et elle constitue la troisième cause de décès dans le monde14. L'amélioration de la fonction respiratoire, la réduction des exacerbations, la prise en charge quotidienne des symptômes et la réduction des décès, toutes causes confondues comptent parmi les principaux objectifs de traitement de la MPOC2. Une seule exacerbation de MPOC suffit à produire un effet négatif sur la fonction respiratoire15,16, et la qualité de vie17, et à augmenter le risque d'hospitalisation18. De plus, il suffit d'une seule exacerbation de MPOC entraînant une hospitalisation pour augmenter le risque de décès19,20. Le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) augmente de 40 % dans les 6 à 10 jours suivant une exacerbation21. Dans l'année suivant une exacerbation, le risque d'événement cardiovasculaire est quatre fois plus élevé dans les 30 jours suivant l'exacerbation et augmente de 90 % dans les 3 à 12 mois suivant l'exacerbation22. Il est également 10 fois plus élevé après une hospitalisation22.

Breztri Aerosphere1

Breztri Aerosphere est une trithérapie en un seul inhalateur qui entraîne une réduction statistiquement significative du taux d'exacerbations modérées ou sévères. La trithérapie comprend un corticostéroïde en inhalation (CSI), un antagoniste muscarinique à longue durée d'action (AMLA) et un agoniste bêta 2 -adrénergique à longue durée d'action (BALA) pour aider à réduire l'inflammation des voies respiratoires et ainsi faciliter la respiration. Breztri Aerosphere a été homologué par Santé Canada en juillet 2021.

Breztri Aerosphere est également approuvé au Japon, en Chine et aux États?Unis pour les patients atteints de MPOC. En Europe, il est commercialisé sous le nom de Trixeo Aerosphere.

À propos d'AstraZeneca

AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l'innovation. Sa priorité est de découvrir, mettre au point et commercialiser des médicaments destinés aux soins primaires et spécialisés, qui ont pour but de changer des vies. Ses travaux portent essentiellement sur les secteurs scientifiques suivants : maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, oncologie, maladies rares, maladies respiratoires et immunologie, vaccins et immunothérapies. AstraZeneca exerce ses activités dans plus de 100 pays et ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. Au Canada, l'entreprise compte plus de 1 200 employés dans tout le pays, dont environ 700 à son siège social et dans son centre de recherche clinique situés à Mississauga, en Ontario. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la société au www.astrazeneca.ca/fr.

