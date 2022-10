Alithya présentera des solutions novatrices pour l'enseignement supérieur lors du Congrès annuel EDUCAUSE 2022





Alithya s'associe à OneWorldSIS et Frequency Foundry pour proposer une gamme de solutions complètes destinées à l'enseignement supérieur

ALPHARETTA, Ga., le 24 oct. 2022 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya ») est ravi d'annoncer sa participation au Congrès annuel EDUCAUSE 2022, le plus grand regroupement de chefs de file sectoriels et universitaires favorisant le perfectionnement de l'enseignement supérieur au moyen des technologies. L'événement fait appel à des experts de partout dans le monde et se tient du 25 au 28 octobre au Colorado Convention Center à Denver, au Colorado.

Alithya et ses partenaires, Frequency Foundry et OneWorldSIS, présenteront un portfolio complet de solutions propulsées par la technologie Microsoft, notamment un système de gestion académique (SIS), une gestion financière, un CRM, ainsi qu'un éventail complet de solutions complémentaires et de services de mise en oeuvre. L'ensemble de ces solutions et de ces services numériques offriront aux universités et aux étudiants un aperçu des données et une vue d'ensemble du cycle complet de l'expérience, et ce, autant pour les étudiants que les anciens diplômés.

OneWorldSIS propose un système de gestion académique qui permet aux bureaux du registraire de traiter et de gérer leurs principales opérations.

propose un système de gestion académique qui permet aux bureaux du registraire de traiter et de gérer leurs principales opérations. La plateforme CRM greymatter® de Frequency Foundry aide divers départements d'enseignement supérieur à gérer les relations entre les étudiants et l'université, du recrutement aux services étudiants, en passant par les initiatives de collecte de fonds auprès des anciens diplômés, et plus encore.

aide divers départements d'enseignement supérieur à gérer les relations entre les étudiants et l'université, du recrutement aux services étudiants, en passant par les initiatives de collecte de fonds auprès des anciens diplômés, et plus encore. Alithya fournit des solutions additionnelles Microsoft 365, la Power Platform, les Power Apps et l'expertise Azure, en plus de réaliser des services de mise en oeuvre.

Citation de Damien Dumas, responsable de la pratique d'enseignement supérieur à Alithya :

« Le Congrès annuel EDUCAUSE 2022 constitue l'environnement idéal pour que les établissements puissent mieux traiter et mieux gérer leurs données. Il leur permet également de tirer parti de leurs renseignements pour offrir aux étudiants une expérience harmonieuse et personnalisée. Nous invitons les participants à visiter notre kiosque et à discuter des enjeux fréquents qu'ils rencontrent lorsqu'ils amorcent leur transformation numérique. Ils pourront ainsi prendre connaissance de la façon dont Alithya et ses partenaires ont résolu ces enjeux à l'aide d'une approche globale et intégrée. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en Amérique du Nord en stratégie et en transformation numérique qui emploie environ 3 900 professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. Membre de l'Inner Circle de Microsoft, l'échelon le plus élevé du réseau mondial des partenaires de Microsoft sur le plan des applications d'affaires et récipiendaire de deux prix Partenaires Microsoft de l'année 2022, Alithya a aidé des centaines de clients à générer de la valeur grâce à la technologie Microsoft.

Lancée en 2020, la pratique d'éducation supérieure d'Alithya a été adoptée par les universités canadiennes à la recherche d'un conseiller de confiance pour les accompagner dans le cadre de la transformation numérique de leurs processus organisationnels uniques.

