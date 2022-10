/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À MONTRÉAL/





MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier-Sainte-Marie, Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et députée de Hochelaga, ainsi qu'à Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques à la Ville de Montréal, et Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement d'Hochelaga et Johanne Brunet, présidente du conseil d'administration de la SHDM pour l'annonce.

Date : Le 24 octobre 2022



Heure : 8 h 30 HAE



Lieu : 4555 rue Ontario Est, Montréal, QC

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 24 octobre 2022 à 07:00 et diffusé par :