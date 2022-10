La première solution AutoStore au monde avec zone d'aliments surgelés sera installée par StrongPoint





StrongPoint ASA (symbole : STRO), l'un des principaux fournisseurs de technologies de vente au détail d'alimentation, a été choisi pour concevoir et installer la première solution AutoStore au monde spécialement conçue pour la gestion des aliments avec trois zones de température : ambiante, réfrigérée et, désormais, congelée. StrongPoint est le premier et le seul partenaire de distribution axé sur l'alimentation d'AutoStore.

AutoStore, la société de technologie robotique qui a inventé et continue d'être le pionnier de Cube Storage Automation, a récemment développé une solution unique pour automatiser le stockage et la récupération des articles congelés. Auparavant, les solutions d'AutoStore ne couvraient que deux zones de température, froide et ambiante. La plupart des détaillants en alimentation utilisent la préparation manuelle des produits surgelés lors de l'automatisation de leurs services de traitement des commandes en ligne, un segment de produits essentiel pour les détaillants en alimentation.

StrongPoint est une entreprise de technologie d'alimentation avec 35 ans d'expérience dans la gestion des aliments et fournit des solutions d'exécution de commerce électronique de bout en bout à de nombreux détaillants en alimentation de premier plan en Europe. StrongPoint concevra et installera la solution AutoStore pour la société norvégienne de distribution alimentaire DLVRY dans une installation basée à Sveio, en Norvège. En plus d'une efficacité accrue, l'ajout d'articles surgelés dans le réseau AutoStore permet de réaliser des économies d'énergie substantielles. Dans cette installation, une réduction d'environ 30 % des coûts énergétiques est ainsi attendue.

« C'est un grand jour pour les détaillants en alimentation et les entreprises de gestion alimentaire qui envisagent l'automatisation pour accroître leur efficacité, car ils peuvent désormais automatiser les trois zones de température. Nous sommes fiers d'avoir l'honneur d'installer une première mondiale pour AutoStore et nous sommes impatients de tirer parti de notre expérience de plus de 35 ans dans la gestion des aliments et la vente au détail d'aliments pour créer la première et la meilleure solution entièrement automatisée au monde spécialement conçue pour l'alimentation », déclare le PDG de StrongPoint, Jacob Tveraabak.

« La gestion alimentaire est si différente de tout autre segment de vente au détail que nous voulions nous assurer que nous avions accès à une équipe qui comprenait vraiment nos défis uniques, raison pour laquelle nous avons décidé de travailler avec StrongPoint. Nous sommes particulièrement fiers d'être la première entreprise au monde à utiliser les capacités d'aliments surgelés d'AutoStore, car cela signifie que nous pouvons atteindre des taux d'efficacité beaucoup plus élevés en automatisant ce qui était jusqu'à présent impossible », déclare Jan Frode Johansen, cofondateur et PDG de DLVRY.

Notes aux éditeurs :

StrongPoint fournit une solution de commerce électronique d'alimentation de bout en bout, y compris l'automatisation, la préparation en magasin, la préparation en dark store, la livraison à domicile, les casiers d'alimentation clic-et-collecte, la récupération en magasin et le service au volant.

Le réseau AutoStore multi-températures comprend trois zones de température : ambiante, réfrigérée et surgelée.

Le réseau AutoStore peut être installé dans plusieurs zones de température discrètes allant jusqu'à une température inférieure à zéro (-25 °C / -13 °F) et permet de prélever des produits frais et surgelés dans la zone de température réfrigérée (2 °C / 35,6 °F).

À propos de StrongPoint

StrongPoint est une société de technologie de vente au détail d'alimentation qui fournit des solutions pour rendre les magasins plus intelligents, les expériences d'achat meilleures et les achats d'alimentation en ligne plus efficaces. Avec plus de 500 employés en Norvège, en Suède, dans les pays baltes, en Espagne, au Royaume-Uni et en Irlande et avec un vaste réseau de partenaires, StrongPoint soutient les magasins d'alimentation et les commerces de détail dans plus de 20 pays. StrongPoint fournit des solutions en magasin et de commerce électronique et est le premier et le seul partenaire de distribution axé sur l'alimentation d'AutoStore. StrongPoint a son siège social en Norvège et est coté à la Bourse d'Oslo avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de NOK [symbole : STRO]. En savoir plus sur www.strongpoint.com

À propos d'AutoStore

AutoStore, fondée en 1996, est une société de technologie robotique qui a inventé et continue d'être le pionnier de Cube Storage Automation, la solution de stockage de produits/inventaires la plus dense qui existe. L'objectif de l'entreprise est de marier les logiciels et le matériel avec les capacités humaines pour créer l'avenir de l'entreposage. La présence d'AutoStore est à l'échelle mondiale, avec plus de 950 systèmes installés dans plus de 45 pays et dans un large éventail d'industries. Tous les systèmes de vente sont conçus, installés et entretenus par un réseau d'intégrateurs système qualifiés qu'AutoStore appelle des « partenaires ». Le siège social de la société est à Nedre Vats, en Norvège, avec des bureaux à Oslo (Norvège), aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Autriche, en Corée du Sud, au Japon et à Singapour. En savoir plus sur www.autostoresystem.com

À propos de DLVRY

DLVRY est une entreprise norvégienne de restauration axée sur la partie locale du marché, où l'entreprise peut tirer parti de ses atouts en matière de logistique, de flexibilité et de haut niveau de service pour les clients locaux. La société a été créée en 2021 en combinant cinq acteurs régionaux qui desservent les clients HORECA locaux et régionaux en Norvège. Elle est basée à Oslo, en Norvège, avec des succursales locales dans toute la Norvège.

Communiqué envoyé le 24 octobre 2022 à 06:10 et diffusé par :