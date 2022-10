Des choix audacieux pour les soins de santé au Canada : l'AMC anime une discussion avec d'anciens premiers ministres





Le mercredi 26 octobre, l'ancienne première ministre de la Colombie-Britannique Christy Clark, l'ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse Stephen McNeil, et la chroniqueuse politique Chantal Hébert se joindront au Sommet de l'AMC sur la santé | Hors-série : choix audacieux pour les soins de santé

OTTAWA, ON, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Il faut agir de toute urgence pour stabiliser et rebâtir les systèmes de santé dévastés du Canada, et l'Association médicale canadienne (AMC) lancera une discussion essentielle sur les mesures à prendre dans le cadre du premier volet du Sommet de l'AMC sur la santé | Hors-série : choix audacieux pour les soins de santé.

« La population canadienne s'est malheureusement résignée à ne pas avoir un accès opportun aux soins de santé, qu'il s'agisse d'un médecin de famille, d'un service d'urgence ou d'une chirurgie essentielle, alors que les médecins et les autres fournisseurs de soins sont sur la voie rapide de l'épuisement professionnel, explique le Dr Alika Lafontaine, président de l'AMC. Nous avons depuis longtemps dépassé le point où il suffit de mettre un pansement sur les nombreuses blessures de nos systèmes de santé. Nous devons avoir une discussion nationale sur les choix audacieux qu'il faut faire pour stabiliser les soins de santé à court terme et les rebâtir à long terme de sorte que les patients puissent recevoir les soins dont ils ont besoin de façon opportune et que les fournisseurs de soins puissent travailler dans un cadre stable et positif. »

La première séance sera tenue en format virtuel le mercredi 26 octobre à 17 h 30 (HE) et portera sur le financement du système de santé, avec les présentateurs invités Christy Clark, ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Stephen McNeil, ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et Chantal Hébert, chroniqueuse politique. Le Dr Lafontaine animera la discussion, à laquelle participeront également des médecins et des patients.

Les personnes qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire ici. Les médias, quant à eux, sont priés d'envoyer un courriel à [email protected].

Au cours des prochaines semaines, l'AMC animera d'autres séances du Sommet sur la santé | Hors-série : choix audacieux pour les soins de santé afin de poursuivre la discussion sur les façons de stabiliser et de rebâtir les systèmes de santé.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 24 octobre 2022 à 06:00 et diffusé par :