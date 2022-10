Sténose urétérale : l'approche de la thérapie cellulaire BEES-HAUS, qui a fait ses preuves avec la greffe de cellules par les urologues de l'hôpital Edogawa, au Japon, détient le potentiel pour prévenir la récurrence.





La sténose urétérale, qui bloque le passage de l'urine de la vessie chez les hommes, pourrait être soignée via la thérapie cellulaire BEES-HAUS, une nouvelle approche autologue basée sur les cellules de la muqueuse buccale, comme le rapporte le Dr Akio Horiguchi, urologue de renom. Il l'a confirmée pour sa reproductibilité facile au Japon, et la prise de greffe de cellules là où se trouvent les lésions et les cicatrices de l'urètre, étape essentielle pour prévenir la récidive de la sténose. Le Dr Dmitriy Nikolavsky (Upstate University Hospital, New York), qui mène des recherches sur la sténose urétérale, a salué cet exploit. Le Dr Suryaprakash Vaddi, qui a rapporté les résultats cliniques positifs de BEES-HAUS chez six patients, a modéré leur présentation lors de la XVIIe NCRM NICHE 2022, rencontre internationale de médecine régénérative, coparrainée par l'hôpital Edogawa.

L'incidence de la sténose urétérale masculine qui augmente après 55 ans, malgré diverses approches thérapeutiques telles que l'urétrotomie ou la dilatation endoscopique mini-invasive et l'urétroplastie par chirurgie ouverte avec un greffon libre prélevé dans la muqueuse buccale, est signalée avec des récidives. Une nouvelle ossature polymère mise au point par des scientifiques japonais a permis de soulager avec succès la sténose urétérale grâce à la prise de greffe de cellules par la thérapie cellulaire BEES-HAUS. Suite à la reconfirmation de la prise de greffe de cellules tant sur le plan morphologique qu'immunohistochimique, l'hôpital Edogawa s'apprête à réaliser une étude de plus grande ampleur. Les données présentées à l'AUA 2022 font désormais l'objet d'une publication dans Stem Cell Reviews and Reports. Les collaborateurs de JBM Inc. qui ont obtenu un brevet au Japon pour BEES-HAUS, ont mis au point une solution efficace de préservation des tissus buccaux, (méthode OPTRACT), pour le transport des cellules entre le laboratoire et l'hôpital, afin de soutenir la procédure de thérapie cellulaire.

Le Quiz Fujio Cup de NCRM NICHE 2022 a été remporté par Hasna Firdaus Aryantha et Natasya Emmanuela, de l'Institut de technologie de Bandung, en Indonésie ; Vijaya Harini et Yoghalakshmi Nagarajan du Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai, en Inde, sont arrivés finalistes.

L'hôpital Edogawa, centre de tourisme médical et de transmission des connaissances : après avoir félicité le Dr Horiguchi pour son exploit, le Dr Shojiro Katoh, président de l'hôpital Edogawa, a déclaré que son institut poursuivrait ses recherches translationnelles interdisciplinaires pour répondre à ces besoins non satisfaits. Ils sont en train de mettre en place le système BNCT (thérapie basée sur la capture des neutrons par le bore), le traitement ciblé du cancer le plus récent et le plus avancé, et de mener des recherches sur des systèmes efficaces d'administration de médicaments pour une meilleure absorption du bore, permettant une destruction efficace des cellules cancéreuses. Le centre BNCT sera ouvert aux patients cancéreux de l'étranger après approbation, a-t-il ajouté.

